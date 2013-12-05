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Spor

Fethiyespor'dan 'Kadıköy Hatırası'

Geçtiğimiz iki sezon Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki karşılaşmaların ardından Galatasaraylı oyuncuların yaşadığı şampiyonluk sevinci, Fethiyesporlu futbolculara da ilham kaynağı oldu

05 Aralık 2013 12:40

Galatasaray'ın 'Kadıköy Hatırası'ndan esinlenen Fethiyespor, kupa zaferinin mutluluğunu taktik tahtasında kelimelere döktü.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde Fethiyespor, geriye düşmesine karşın Fenerbahçe 'yi deplasmanda 2-1 yenerek, adını bir üst tura yazdırdı. Konuk ekip maç sonrası büyük bir sevinç yaşarken, soyunma odasında çekilen bir fotoğraf ise dikkati çekti.

Tıpkı Galatasaraylılar gibi poz veren Fethiyesporlu oyuncular, soyunma odasındaki taktik tahtasına 'Tarih bunu da yazar' yazdı ve elleriyle '2' işareti yaptı.

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