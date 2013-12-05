Fethiyespor'dan 'Kadıköy Hatırası'

Galatasaray'ın 'Kadıköy Hatırası'ndan esinlenen Fethiyespor, kupa zaferinin mutluluğunu taktik tahtasında kelimelere döktü.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde Fethiyespor, geriye düşmesine karşın Fenerbahçe 'yi deplasmanda 2-1 yenerek, adını bir üst tura yazdırdı. Konuk ekip maç sonrası büyük bir sevinç yaşarken, soyunma odasında çekilen bir fotoğraf ise dikkati çekti.

Tıpkı Galatasaraylılar gibi poz veren Fethiyesporlu oyuncular, soyunma odasındaki taktik tahtasına 'Tarih bunu da yazar' yazdı ve elleriyle '2' işareti yaptı.