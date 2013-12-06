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Spor

'Yüce Atatürk' Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nda

Ziraat Türkiye Kupası maçına 'Yüce Atatürk' yazılı tshirtlerle çıkan Fethiyespor PFDK'ya sevk edildi

06 Aralık 2013 21:42

Geçtiğimiz çarşamba günü oynanan Ziraat Türkiye Kupası 4.Tur eleme maçında Fenerbahçe karşısına 'Yüce Atatürk' yazılı tshirtlerle çıkan Fethiyespor Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından PFDK'ya(Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu) sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada, futbol sahalarının tüm dünyada yalnızca futbol oynanan ve izlenen alanlar olmasının hedeflendiği ve TFF'nin de bağlı olduğu uluslararası spor örgütlerinin, bu hedefe ulaşmak için evrensel mahiyette çeşitli ilke ve kurallar benimsediği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Bununla birlikte, Fethiyespor Kulübü'nün Fenerbahçe ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında uluslararası futbol oyun kurallarına aykırı şekilde saha içinde hepimizin milletçe sahiplendiği değerleri, sadece kendilerine mal ederek tartışma yaratmak için kullandıkları görülmüştür. Bu tarz eylemlerin spor alanlarında tasvip edilmesi mümkün olmadığından, konuyla ilgili dosya PFDK'ya sevk edilmiştir. Bu konuda kulüplerimizin gerekli hassasiyet ve özeni göstereceğinden emin olmakla birlikte, yukarıda anılan ilke ve kurallara aykırı davranılması halinde disiplin sürecinin başlatılacağını belirtmek isteriz.".

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