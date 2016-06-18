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Yaşam

Fethiye’de aşırı sıcaklar, asfalt eritti

Öğle saatlerinden itibaren Fethiye'de hissedilen sıcaklık 41 dereceye ulaştı

18 Haziran 2016 17:15

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 40 derecenin üzerine çıkan sıcak hava, asfalt yollarda erimeye neden oldu. Sıvılaşan asfalt, yolda yürüyenlerin ayakkabılarına yapıştı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Ergün Tos'un haberine göre; hava sıcaklığının 38 derece olarak ölçüldüğü Fethiye’de öğle saatlerinden itibaren hissedilen sıcaklık 41 dereceye ulaştı. Kayaköy Mahallesi’nden Gemile Koyu’na ulaşımı sağlayan 7 kilometrelik karayolunda eriyen asfalt, sürücülerin araç kullanırken güçlük yaşamalarına sebep oldu.

Otomobil ve motosiklet sürücüleri, araçlarına zift bulaştırmamak için yolun mıcırlı bölümünü kullanmaya çalıştı. Yoldan kalkan zift ise yürüyenlerin ayakkabılarına yapıştı.

 

"Asfalt, kazalara davetiye çıkarıyor"

 

Asfaltın eridiği yolda motosikletle seyreden Hayrettin Çeliker, yolun eriyen bölümüne girmemek için kenarından geçmeye çalıştığını, eriyen asfaltın motosikletler için tehlikeli olabileceğini ifade etti.

Aynı güzergahta motosikletle gezinti yapan Bayram Mor da, "Bugün aşırı sıcak bir hava var. Asfalt kazalara davetiye çıkarıyor. Bu yola bir çözüm bulunması gerekiyor. Otomobiller bile yoldan geçmekte zorlanıyor" dedi.

 

 

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