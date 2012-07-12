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Yaşam

İzmir'de memura sıcak hava izni

İzmir'de kronik hasta, hamile ve engelli memurların yarın idari izinli sayılacağını duyuruldu

12 Temmuz 2012 23:19

İzmir'de Vali Cahit Kıraç, yayımladığı genelgeyle kronik rahatsızlığı olan, hamile ve engelli memurların yarın idari izinli sayılacağını bildirdi.

Konuyla ilgili valilikten yapılan açıklamada Vali Cahit Kıraç'ın, havaların 5-7 derece ısınması nedeniyle genelge yayımladığı belirtildi.
 
Genelge ile yarın kronik rahatsızlığı olanlar, engelli ve hamile memurlar idari izinli sayılacak.
 
Açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan hava tahminlerinde, İzmir'de etkili hava sıcaklığının 5 ile 7 derece artacağı ve hafta başına kadar sıcaklık değerlerinin 38-42 dereceye ulaşacağı aktarıldı.
 
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
 
''13 Temmuz tarihinde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personellerden 'kalp, tansiyon, astım, şeker' gibi kronik hastalığı olanlar ile engelli ve hamilelerin belirtilen günlerde idari izinli sayılmaları hususunda kurum ve kuruluş amirleri yetkili kılınmıştır.''
 

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