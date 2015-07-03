'Türkiye sıcak hava dalgası nedeniyle sıkıntı yaşayacak'

Dünya Meteoroloji Örgütü'nden, (DMÖ) "Türkiye sıcak hava dalgası nedeniyle sıkıntı yaşacayacak" açıklaması yapıldı. Örgüt, sıcak havanın Avrupa'nın doğusuna hareket ettiğini duyurdu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan DMÖ Veri Yönetimi Müdürü Omar Baddour, sıcak hava dalgasının Avrupa'nın doğusuna hareket ettiğini belirterek, "Avrupa'nın doğusuna hareket eden sıcak hava dalgası sonrasında Türkiye ve Yunanistan önümüzdeki günlerde sıkıntı yaşayacak" dedi.

'Aşırı yükselecek'

DMÖ Sözcüsü Claire Nullis ise hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini ve Avrupa'ya sıcak hava dalgasının çok erken gelmesinin alışılmadık olduğunu kaydetti. "Önümüzdeki günlerde Avrupa'da hava sıcaklıkları aşırı yükselecek" ifadesini kullanan Nullis, 2013 yılında yaklaşık 70 bin kişinin aşırı sıcak havalar nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından, Avrupa'nın 2015 için hazırlıklı olduğunu belirtti.

Nullis, İspanya ve Fransa'da hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı bilgisini paylaştı.

Sıcaklar Almanya ve Fransa'da can aldı

Orta Avrupayı kavuran sıcaklar Almanyanın Kuzey Ren Vestfalya Eyaletinde 3 kişinin hayatına mal oldu. Fransanın İll de France ve Güney Fransa bölgesinde aşrı sıcaklardan 2 kişi hayatını kaybetti.

5 günlük hava tahmini

Almanyanın Baden Württemberg Eyaletin Heidelberg kenti yakınında A5 otoyolunda asfalt çatladı, otoyol geçici trafiğe kapatıldı. Almanyanın diğer kentlerinde otoyol ve şehirlerarası kara yollarında asfaltta çatlaklar meydana geldi. Çoğu kentlerde çatlayan ve eriyen asfalttan tramvay rayları dışarıya çıktı. Çoğu seferler iptal edildi.

Özel araçlar kontrol yapıyor

Konu hakkında PNP gazetesine konuşan Federal Ulaştırma Bakanı Alexander Dobrindt, sıcaklar nedeniyle yolların bozulmalarını önlemek için aksiyon planı hazırladığını söyledi. Ulaştırma Bakanlığı'na ait özel donanımlı araçların sıcağa hassas noktalarda incelemeler yaptıklarını belirten Dobrindt, zarar gören yolların hemen tamir edileceğini belirtti.

Hız sınırı düşürüldü

Öte yandan yetkililer, tehlike altında olan otobanlarda hız sınırını saatte 80 kilometreye çekti. Fransa 2003 yılında yine aşırı sıcaklarda çoğunluğu kimsesiz ve yaşlı olan 3 bin civarında insan hayatını kaybetmişti. Orta Avrupada 40 dereceye yükselen sıcakların Pazartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor.