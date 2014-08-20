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Dünya

Ferguson'daki olayları takip eden AA muhabiri gözaltına alındı

ABD'nin St. Louis kentindeki olaşları takip eden Anadolu Ajansı muhabiri Bilgin Şaşmaz kelepçe takılarak gözaltına alındı

20 Ağustos 2014 20:18

ABD'de silahsız siyahi Michael Brown'ın (18) polis tarafından öldürülmesi sonrası olayların patlak verdiği St. Louis kentinin Ferguson mahallesi yakınlarında göstericilerle polisin çatışmasını görüntüleyen Anadolu Ajansı muhabiri Bilgin Şaşmaz, polisin sert müdahalesine maruz kaldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Bilgin Şaşmaz, Ferguson mahallesi yakınlarındaki Florissant Caddesi üzerinde akşam saatlerinde göstericilerin polisle çatışmasını takip ettiği esnada, protestoculardan birinin üzerine plastik mermi sıkmaya hazırlanan bir polisin yakınında çekim yapmaya başladı.

 

Polisten Şaşmaz'a: Seni öldürürüm

 

Ancak polis, Bilgin Şaşmaz'ı, "Bir daha benim üzerime flaş doğrultursan seni öldürürüm" sözleriyle tehdit etti.

Şaşmaz, polislerin ve çevredeki göstericilerin koşuşturmacaları sürerken görevini yapmaya devam etti.

Bir süre sonra göstericilerin içinden polise bir şişe atılması üzerine her iki taraf da hareketlendi. Çatışma sırasında göstericilerle polis arasında kalan ve çekim yapmayı sürdüren Şaşmaz'a bir polis memuru öfkeyle "Sana geri çıkmanı söylemedim mi?" şeklinde bağırdı.

 

'Küçük bir araçta bir buçuk saat tuttular'

 

Hemen ardından yakınındaki bir polis tarafından tutularak yere savrulan Şaşmaz, sonrasını şu sözlerle anlattı:

"Polis beni tutup yere savurdu. Elimdeki profesyonel fotoğraf makinesinden ve giyimimden gazeteci olduğum zaten belliydi. Gazeteci olduğumu anlamaları için var gücümle 'Basın, basın' diye bağırdım. Ama polis anında etrafımı sardı. Dizlerimin üzerine çökerttiler. Direnmedim. Ellerimi arkamda birleştirdim. Ama sert müdahale ettikleri için dizimi yere vurdum, hafif kanama oldu.

Fotoğraf makinemi elimden almak için hamle ettiler. Ben de sıkıca tuttum. Bir polisin ellerime plastik kelepçe taktı. İki üçü de üzerime çullandı. Yere yatırdılar. Yüzüme ve sırtıma bastırdılar. Suratımı yerde tuttular. Hızlıca yerden kaldırdılar. Bu arada makinem hasar gördü, çantamdaki tele objektif fırladı ve düştü. Plastik kelepçe bileklerimi zedeledi. Beni gözaltına aldıklarını göstericileri götürdükleri bir araca koydular. Küçük bir araçta 1 buçuk saat kaldık."

Polis tarafından, Ferguson'da özel olarak kurulan gözaltı merkezine, ardından da karakola götürülen Şaşmaz, aramadan geçirildi. Bir hemşire tarafından hakkında rapor düzenlenen Şaşmaz, daha sonra hücreye konuldu.

Şaşmaz, hücrede 5 saat tutulduktan sonra serbest bırakıldı.

 

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