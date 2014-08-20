AGİT'ten ABD'ye basın özgünlüğü çağrısı

AGİT Medya Özgürlüğü Temsilcisi Dunja Mijatoviç, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'de 18 yaşındaki siyahi genç Michael Brown'ın polis tarafından öldürüldüğü St. Louis kentinin Ferguson semtinde ortaya çıkan gösterilerde gazetecilerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, ABD otoritelerini olayların arkasındaki nedenleri bütün yönleriyle incelemeye davet eden Mijatoviç, "Ferguson'daki olaylarla ilgili haber yapan gazetecilerin özgür ve emniyetli bir şekilde çalışabilmelerinin sağlanmasını istiyorum" dedi.

Getty Images fotomuhabiri Scott Olson, Alman gazeteciler Ansgar Graw ve Frank Herrmann'ın gözaltına alandığı ve daha sonra serbest bırakıldığı belirtilen açıklamada, olaylar sırasında Washington Post muhabiri Wesley Lowery, Huffington Post muhabiri Ryan J. Reilly ve El Cezire televizyonu ekibinden bir kişinin yüzlerine biber gazı sıkıldığı ve gözaltına alındıkları hatırlatıldı.

Ferguson'daki olayların hassasiyetinin farkında olduğunu vurgulayan Mijatoviç, "Fakat emniyet güçleri kamu düzenini sağlarken, halk protestosu hakkında bilgi veren medyanın hakları gözönünde bulundurulmalıdır. Gazeteciler polisler tarafından tehdit edilmemelidir" ifadelerini kullandı.