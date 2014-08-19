Ferguson'da gazetecilere kelepçe

Ferguson'daki olayları izleyen iki Alman gazeteci gözaltına alındı. "Die Welt" gazetesi muhabiri Ansgar Graw ile bazı yerel Alman gazetelerine haber geçen Frank Herrmann, polisin ikazlarına uymadıkları gerekçesiyle kelepçelenerek St. Louis Cezaevi'ne götürüldü. Gazeteciler, cezaevinde yaklaşık 3 saat kadar tutulduktan sonra salıverildi.

Alman gazeteciler, olay sonrası açıklamalarında, gösterileri izlemek üzere bulundukları caddenin gözaltına alındıkları an sakin olduğunu, caddede hemen hiçbir göstericinin bulunmadığını söylediler.

'Basın özgürlüğünün ihlali'

Ansgar Graw, "Polis, bizi gözaltına alarak Ferguson'daki gelişmeler hakkında haber yapmamızı engellemek istedi. Bu, basın özgürlüğünün açık ihlalidir" dedi. Polisin iddiasını "saçma" olarak niteleyen Frank Herrmann ise "Gazeteciler korkutulmak ve görevlerini yerine getirmeleri engellenmek isteniyor" ifadelerini kullandı.

AFP haber ajansının ortaklarından Getty Images için çalışan Scott Olson isimli bir foto muhabirinin de bir protesto gösterisini görüntülerken dün polis tarafından gözaltına alındığı açıklandı.

Yine olaylı gece

Ulusal Muhafızların intikal ettiği Ferguson'da olaylar dün gece de durulmak bilmedi. Güvenlik güçleri, kendilerine şişe fırlatan ve yollarda barikat kurmaya çalışan göstericilere göz yaşartıcı bombayla müdahale etti. Görgü tanıkları yer yer silah sesleri duyulduğunu söylediler.

ABD Başkanı Barack Obama, incelemelerde bulunmak üzere Ferguson'a Adalet Bakanı Eric Holder'i göndereceğini açıkladı. Obama, birlik ve itidal çağrısında bulundu.

ABD'nin Missouri eyaletindeki 21 bin nüfuslu Ferguson kentinde 9 Ağustos'ta polis 18 yaşındaki Michael Brown'ı vurarak öldürmüş, olay sonrasında yer yer yağma ve şiddet olaylarına dönüşen protesto gösterileri başlamıştı.