Ferguson'da tansiyon düşmüyor; bir siyah daha öldürüldü

ABD'de 18 yaşındaki silahsız siyahi Michael Brown'ın polis tarafından öldürülmesi sonrası olayların patlak verdiği St. Louis kentinin Ferguson mahallesi yakınlarında yine polisin karıştığı yeni bir öldürme vakasının yaşandığı bildirildi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, St. Louis'de görevli iki polis memuru, Ferguson'a birkaç mil ötede, kendilerine yaklaşarak bıçak çeken siyahi bir adamı vurarak öldürdü.

Polis'e 'vur beni, şimdi öldür beni' dedi iddiası

Polis Şefi Sam Dotson, gazetecilere yaptığı açıklamada, 23 yaşındaki adamın yakındaki bir marketten enerji içeceği ve kek tarzı bir yiyecek satın aldığını, "caddede bir geri bir ileri giderek, tutarsız davranışlar sergilediğini" kaydetti.

Dotson, polis memurlarının adamdan defalarca bıçağı yere bırakmasını istediklerini, ancak adamın "Vur beni, şimdi öldür beni" şeklinde yanıt verdiğini söyledi. Dotson, bıçaklı kişinin, polis memurlarından birine 1 metreye kadar yaklaştığını belirtti.

Olay yerine polis ekiplerinin konuşlandırıldığı ve bölgenin kordon altına alındığı belirtiliyor.