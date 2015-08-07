Fenerbahçe'nin rakibi Atromitos

UEFA Avrupa Ligi'nde 2015-16 sezonu play-off turu kura çekimi yapıldı. Fenerbahçe'nin rakibi Yunanistan'ın Atromitos takımı oldu.
Eşleşmeler:
Fenerbahçe-Atromitos (YUN)
Altach-Belenenses
Milsami Orhei-St Etienne
Zilina-Athletic Bilbao
Steaua Bükreş-Rosenborg
Jablonec-Ajax
Zorya-Legia Varşova
Young Boys-Karabağ
Molde-Standart Liege
Viktoria Plzen-Vojvodina
PAOK-Brondby
Bordeaux-Almaty
Panathinaikos-Kabala
Lech Poznan-Videoton
Southampton-Midtjylland
Dinamo Minsk-Salzburg
Rabotnicki-Rubin Kazan
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Hajduk Split (Hırvatistan)
Atromitos (Yunanistan)
Dinamo Minsk (Belarus)
Videoton (Macaristan)
Rabotnicki (Makedonya)
Kairat Almaty (Kazakistan)
Play-off turunda ilk karşılaşmalar 20 Ağustos, rövanşları ise 27 Ağustos'ta yapılacak.
TORBALAR
1. GRUP
Seribaşı takımlar: Athletic Bilbao, Viktoria Plzen, Steaua Bükreş, Legia Varşova, Belenenses
Seribaşı olmayan takımlar: Rosenborg, Zorya Luhansk, Zilina, Vojvodina, Altach
2. GRUP
Seribaşı takımlar: Ajax, PAOK, Young Boys, Standard Liege, Saint-Etienne
Seribaşı olmayan takımlar: Karabağ, Molde, Jablonec, Brondby, Milsami Orhei
3. GRUP
Seribaşı takımlar: Rubin Kazan, Salzburg, Fenerbahçe, Bordeaux, Lech Poznan, Slovan Liberec
Seribaşı olmayan takımlar: Hajduk Split, Atromitos, Dinamo Minsk, Videoton, Rabotnicki, Kairat Almaty
4. GRUP
Seribaşı takımlar: Borussia Dortmund, AZ Alkmaar, Sparta Prag, Panathinaikos, Southampton, Krasnodar
Seribaşı olmayan takımlar: HJK Helsinki, Thun, Astra Giurgiu, Midtjylland, Odds, Kabala