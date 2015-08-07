T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe'nin rakibi Atromitos

Shakhtar'a 3-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden sarı lacivertlilerin rakibi Yunanistan'dan...

07 Ağustos 2015 17:19

UEFA Avrupa Ligi'nde 2015-16 sezonu play-off turu kura çekimi yapıldı. Fenerbahçe'nin rakibi Yunanistan'ın Atromitos takımı oldu.


Eşleşmeler:

Fenerbahçe-Atromitos (YUN)
Altach-Belenenses
Milsami Orhei-St Etienne
Zilina-Athletic Bilbao
Steaua Bükreş-Rosenborg
Jablonec-Ajax
Zorya-Legia Varşova
Young Boys-Karabağ
Molde-Standart Liege
Viktoria Plzen-Vojvodina
PAOK-Brondby
Bordeaux-Almaty
Panathinaikos-Kabala
Lech Poznan-Videoton
Southampton-Midtjylland
Dinamo Minsk-Salzburg
Rabotnicki-Rubin Kazan


 

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Hajduk Split (Hırvatistan)
Atromitos (Yunanistan)
Dinamo Minsk (Belarus)
Videoton (Macaristan)
Rabotnicki (Makedonya)
Kairat Almaty (Kazakistan)

Play-off turunda ilk karşılaşmalar 20 Ağustos, rövanşları ise 27 Ağustos'ta yapılacak.

TORBALAR
1. GRUP
Seribaşı takımlar: Athletic Bilbao, Viktoria Plzen, Steaua Bükreş, Legia Varşova, Belenenses 
Seribaşı olmayan takımlar: Rosenborg, Zorya Luhansk, Zilina, Vojvodina, Altach

2. GRUP
Seribaşı takımlar: Ajax, PAOK, Young Boys, Standard Liege, Saint-Etienne 
Seribaşı olmayan takımlar: Karabağ, Molde, Jablonec, Brondby, Milsami Orhei

3. GRUP
Seribaşı takımlar: Rubin Kazan, Salzburg, Fenerbahçe, Bordeaux, Lech Poznan, Slovan Liberec 
Seribaşı olmayan takımlar: Hajduk Split, Atromitos, Dinamo Minsk, Videoton, Rabotnicki, Kairat Almaty

4. GRUP
Seribaşı takımlar: Borussia Dortmund, AZ Alkmaar, Sparta Prag, Panathinaikos, Southampton, Krasnodar 
Seribaşı olmayan takımlar: HJK Helsinki, Thun, Astra Giurgiu, Midtjylland, Odds, Kabala

 

ETİKETLER

fenerbahçeavrupa ligirakipkimle eşleştiatromitostakımhaber

İlgili Haberler

Lucescu: Fenerbahçe çok güçlü, gerçekçi bir skor olmadı

Sarı lacivertlileri 3-0 eleyen Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Lucescu, 'Şans bizim yanımızdaydı' dedi

Fenerbahçe'nin elendiği Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi

3. Ön Eleme Turu'nda temsilcimiz Fenerbahçe'yi eleyen Shakhtar Donetsk, Rapid Wien ile eşleşti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24