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Fenerbahçe'nin elendiği Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi

3. Ön Eleme Turu'nda temsilcimiz Fenerbahçe'yi eleyen Shakhtar Donetsk, Rapid Wien ile eşleşti

07 Ağustos 2015 16:57

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu kuraları çekildi.

3. Ön Eleme Turu'nda temsilcimiz Fenerbahçe'yi eleyen Shakhtar Donetsk, Rapid Wien ile eşleşti.

Play-Off'un en güçlü takımı Manchester United, Club Brugge ile eşleşirken, Lazio-Bayer Leverkusen eşleşmesi de dikkat çekti.
  
Play-off turunda ilk maçlar 18-19 Ağustos, rövanşları ise 25-26 Ağustos'ta oynanacak.

Eşleşmeler:

APOEL-Astana
Skënderbeu-Dinamo Zagreb 
Celtic-Malmö
Basel-Maccabi Tel-Aviv
BATE Borisov-Partizan 
Lazio-Bayer Leverkusen
Manchester United-Club Brugge 
Sporting Lizbon-CSKA Moskova 
Rapid Wien-Shakhtar Donetsk   
Monaco-Valencia

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