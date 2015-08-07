Fenerbahçe'nin elendiği Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu kuraları çekildi.

3. Ön Eleme Turu'nda temsilcimiz Fenerbahçe'yi eleyen Shakhtar Donetsk, Rapid Wien ile eşleşti.



Play-Off'un en güçlü takımı Manchester United, Club Brugge ile eşleşirken, Lazio-Bayer Leverkusen eşleşmesi de dikkat çekti.



Play-off turunda ilk maçlar 18-19 Ağustos, rövanşları ise 25-26 Ağustos'ta oynanacak.

Eşleşmeler:

APOEL-Astana

Skënderbeu-Dinamo Zagreb

Celtic-Malmö

Basel-Maccabi Tel-Aviv

BATE Borisov-Partizan

Lazio-Bayer Leverkusen

Manchester United-Club Brugge

Sporting Lizbon-CSKA Moskova

Rapid Wien-Shakhtar Donetsk

Monaco-Valencia