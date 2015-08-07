Fenerbahçe'nin elendiği Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu kuraları çekildi.
3. Ön Eleme Turu'nda temsilcimiz Fenerbahçe'yi eleyen Shakhtar Donetsk, Rapid Wien ile eşleşti.
Play-Off'un en güçlü takımı Manchester United, Club Brugge ile eşleşirken, Lazio-Bayer Leverkusen eşleşmesi de dikkat çekti.
Play-off turunda ilk maçlar 18-19 Ağustos, rövanşları ise 25-26 Ağustos'ta oynanacak.
Eşleşmeler:
APOEL-Astana
Skënderbeu-Dinamo Zagreb
Celtic-Malmö
Basel-Maccabi Tel-Aviv
BATE Borisov-Partizan
Lazio-Bayer Leverkusen
Manchester United-Club Brugge
Sporting Lizbon-CSKA Moskova
Rapid Wien-Shakhtar Donetsk
Monaco-Valencia