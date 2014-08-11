Fenerbahçe'de teknik direktör listesine Ertuğrul Sağlam da eklendi

Fenerbahçe Yönetimi, Ersun Yanal'ın istifası sonrası Eskişehirspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam’ın ismini gündemine aldı. Sağlam'ın Türkiye’de önemli takımlarda çalışması, kayda değer başarılar yakalaması, tecrübesi ve ligi iyi tanıyor olması nedeniyle öne çıktığı belirtiliyor.

Yabancılar da önerildi

Bugün gazetesinde yer alan habere göre, Fenerbahçe yönetimine yabancı teknik direktörler de önerildi. Bunların arasında iki İspanyol ve bir Hollandalı var. İspanyol teknik direktörlerler Juande Ramos ve Quique Sanches Flores ile Hollandalı Martin Jolsöz konusu isimler. Bu hocaların yanı sıra pek çok menajer de kulüple temasa geçerek çok sayıda isim önerdi.

Başarılı teknik adam Ertuğrul Sağlam, 2009-2010 sezonunda Bursaspor ile Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Yeşil-beyazlılar, şampiyonluğu Fenerbahçe’nin elinden almıştı. Sağlam, futbola başladığı yıllarda Fenerbahçe altyapısında da forma giymişti. 2004’ten bu yana teknik direktörlük yapan Sağlam; Samsunspor, Kayserispor, Beşiktaş, Bursaspor ve Eskişehirspor takımlarında görev yaptı.