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Spor

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'sız ilk antrenman

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın istifasının ardından ilk antrenmanını İsmail Kartal yönetiminde yaptı

10 Ağustos 2014 01:39

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın istifasının ardından ilk antrenmanını antrenör İsmail Kartal yönetiminde yaptı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana Ersun Yanal'ın yanı sıra kendi ekibindeki yardımcıları da katılmazken, takımın antrenör İsmail Kartal yönetiminde, pas organizasyonunun ardından dayanıklılık koşusu yaptığı bildirildi.

Tedavi programları devam eden Egemen Korkmaz ve Diego Ribas ile izinli olan Dirk Kuyt antrenmanda yer almadı. Sağ el bileği alçıya alınan Gökhan Gönül rejenerasyon koşusuyla antrenmanı tamamlarken, hafif ağrıları bulunan Michal Kadlec ve Bruno Alves ise salonda çalışmalar yaptı. 10 Ağustos Pazar gününü izinli geçirecek sarı-lacivertli takım, yeni sezon hazırlıklarına 11 Ağustos Pazartesi günü çift antrenmanla devam edecek.

 

Aziz Yıldırım, yöneticilerle bir araya geldi

 

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın istifa kararının ardından tesislerde bir araya geldi. Antrenman süresince tesislerde kalan başkan ve yönetim kurulu üyeleri, çalışmanın ardından tesislerden ayrılırken bir açıklama yapılmadı.

 

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