Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal istifa etti

Anadolu Ajansı, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarındaki başarısız performansı ve Ersun Yanal'ın basına yansıyan tatil fotoğrafları nedeniyle Başkan Aziz Yıldırım ile gerilim yaşadığı ve görevini bırakacağı öne sürülmüştü.

Aziz Yıldırım dün bir basın toplantısı düzenleyerek, Ersun Yanal'ın istifasının söz konusu olmadığını ve kimsenin özel hayatına karışmayacağını söylemişti.

Ancak Anadolu Ajansı, Ersun Yanal'ın görevini bıraktığını duyurdu.

Ersun Yanal: İlkeler paradan önemli

Ersun Yanal, Anadolu Ajansı'na yaptığı yazılı açıklamada, Fenerbahçe Kulübü'nde çalıştığı süre boyunca teknik direktör olarak görev almaktan büyük onur duyduğunu belirterek, "Göreve geldiğim sezon takımımı şampiyon yapmış bir teknik adam olarak bugünkü koşullarda görevime devam etmem mümkün değildir" ifadesini kullandı.

Teknik direktörlüğü süresince kendisine destek veren Fenerbahçe taraftarına, yönetimine, medya ve spor kamuoyuna teşekkür eden Yanal, ülke futboluna her düzeyde katkıda bulunmaya devam edeceğini belirterek, "İlkeler, kazandığımız ve kazanacağımız paradan her zaman daha üstündür ve başarı için olmazsa olmaz koşuldur" diye görüşlerini aktardı.

Geçtiğimiz sezon takımın başına getirilen tecrübeli teknik adam, sarı-lacivertlileri şampiyonluğa taşımıştı.