İşte Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine düşünülen ilk adaylar

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal’ın istifa etmesinin ardından gözler yeni teknik adamın kimin olacağına çevrildi.

HT Spor’da yer alan habere göre, Ersun Yanal ile anlaşmaya varılmadan önce görüşülen Mustafa Denizli, görev için favori aday olarak görünüyor.

Mustafa Denizli ile mutabakata varılamaması halinde Fenerbahçe'nin eski oyuncusu olan Sivasspor Teknik Direktörü Robero Carlos ile görüşülecek. Sivasspor ile başarılı bir sezon geçiren Roberto Carlos'un ismi sürpriz bir şekilde öne çıktı.

İlk iki adayla anlaşılamazsa eski hoca Aykut Kocaman'ın kapısı çalınacak.

Yönetimin bu isimleri göreve getirememesi halinde yardımcı antrenör İsmail Kartal'ın takımı çalıştırması da söz konusu.

Fenerbahçe ile ismi devamlı anılan Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw de düşünülüyor. Ancak Löw'ün Fenerbahçe'ye gelmesi pek kolay gözükmüyor.

Galatasaray'ın da gündeminde uzun süre kalan ancak Shakhtar Donetsk ile sözleşme yenileyen Mircea Lucescu ile de temasa geçilmesi bekleniyor.