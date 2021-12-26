Maç sonucu | Fenerbahçe 2-0 Yeni Malatyaspor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında ağırladığı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenerek ilk yarıyı galibiyetle tamamladı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli takıma 3 puanı kazandıran golleri 10. dakikada Filip Novak ve 73. dakikada Dimitrios Pelkas kaydetti.

Fenerbahçe, böylece Süper Lig'de 3 maçlık galibiyet özlemine son verdi. Sarı-lacivertliler, son 3 müsabakada 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşamıştı.

Bu sonuçla 9. galibiyetini alan Fenerbahçe, ilk yarıyı 32 puanla tamamladı. Ligde 9 maçtır kazanamayan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise 15 puanda kaldı.

Novak'ın 2. golü

Karşılaşmanın açılış golünü kaydeden Filip Novak, bu sezon resmi maçlarda ikinci kez fileleri havalandırdı.

Son olarak Süper Lig'in 7. haftasında Atakaş Hatayspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ettikleri maçta ağları sarsan Çek futbolcu, sarı-lacivertli formayla 91 gün sonra gol sevinci yaşadı.

Pelkas, bu sezon siftah yaptı

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, bu sezon ilk golüne imza attı.

Bu sezon yaşadığı omuz sakatlığı ve teknik direktör tercihi nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Pelkas, Süper Lig'de çıktığı 9. maçında ilk kez fileleri havalandırdı.

Bu sezon 5. kez gol yemedi

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de oynadığı müsabakalarda 5. kez rakip takımların gol atmasına izin vermedi.

Sarı-lacivertli takım, Adana Demirspor'u 1-0, Fraport TAV Antalyaspor ile Altay'ı 2-0 ve Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup ettiği maçlarda da kalesini gole kapatmıştı.

Fenerbahçe taraftarının tepkisi sürdü

Sarı-lacivertli taraftarlar, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçından önce başkan Ali Koç ve yönetime gösterdiği tepkiyi müsabaka esnasında ve sonrasında da sürdürdü.

Taraftarlar, Fenerbahçe'nin karşılaşmada rakibine üstünlük kurmasına rağmen futbol takımının son dönemde yaşadığı kötü gidiş nedeniyle tepki gösterdikleri başkan Koç ve yönetimi istifaya davet etti.

Fenerbahçe taraftarı, oyundan alınan futbolcuları da protesto etti. Taraftarlar, Mert Hakan Yandaş'a maç boyunca ıslıklarla protestoda bulundu.

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TIKLAYIN - Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçından kareler

Stat: Ülker Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Çimen Fenerbahçe: Berke Özer, Osayi-Samuel, Kim Min-jae (Dk. 80 Tisserand), Szalai, Novak, Sosa, Crespo (Dk. 68 Zajc), İrfan Can Kahveci (Dk. 58 Pelkas), Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil (Dk. 80 Nazım Sangare), Serdar Dursun (Dk. 68 Valencia) Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Semih Kaya, Sadık Çiftpınar, Wallace, Haddadi (Dk. 81 Haqi Osman), Aabid (Dk. 70 Mallan), Ndong, Mustafa Eskihellaç, Adem Büyük (Dk. 81 Karim Hafez), Mounir, Tetteh Goller: Dk. 10 Novak, Dk. 73 Pelkas (Fenerbahçe) Sarı kartlar: Dk. 58 Wallace (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), Dk. 83 Pelkas (Fenerbahçe)

Maçtan önemli anlar

10. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın ceza yayı önünden savunmanın arkasına derinlemesine pasında Filip Novak, sol çaprazda topla buluştu. Novak'ın altıpasın hemen gerisinden sağ ayağıyla yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0

15. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında Semih Kaya'nın sağdan ortasında Adem Büyük'ün penaltı noktası civarından volesinde meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

36. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Bright Osayi-Samuel'in son çizgiye yakın bir noktada dar açıdan çıkardığı şutta meşin yuvarlak, kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Fenerbahçe soyunma odasına 1-0 önde gitti.