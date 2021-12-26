Yeni Malatyaspor teknik direktörü Sumudica: Ağlıyormuş gibi olmayayım...

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 2-0 kaybettikleri Fenerbahçe mücadelesini değerlendirdi.

Mücadeleyi değerlendiren Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Marius Sumudica, "Zor bir maçtı." Güçlü bir takıma karşı oynadık, bizden daha iyilerdi. Biz de elimizden gelenin en iyisini denedik. Onlar bizden bir gün daha fazla dinlendi. Sürekli 11-12 oyuncuyla oynadığınız zaman o takımın toparlanması zor oluyor. Daha fazla konuşmak istemiyorum, ağlıyormuş gibi olmayayım. Takımımız, Fenerbahçe ile karşılaştırılamaz." dedi.