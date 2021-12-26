Dimitris Pelkas: Bu gole ihtiyacım vardı

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor karşısında ikinci golünü atan Dimitris Pelkas maç sonu açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 19. ve ilk yarının son haftasında Fenerbahçe, sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertlilerin 73. dakikada ikinci golünü atan Dimitris Pelkas karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

"Attığım golden dolayı çok mutluyum." diyen yıldız futbolcu, "Bu gole ihtiyacım vardı. Geçen yılki gibi Fenerbahçe için daha fazlasını yapmak istiyorum. Sezonun ilk yarısını iyi geçirmemiş olsak da daha çok çalışarak durumu telafi etmek istiyoruz. Bu gidişatı değiştirmek istiyoruz." dedi.