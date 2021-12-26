Fenerbahçe Antrenörü Zeki Murat Göle: Bizim için birlik olma zamanı

Fenerbahçe Antrenörü Zeki Murat Göle, Spor Toto Süper Lig'de 3 maç sonra kazandıkları Yeni Malatyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"Oyuncularımızı tebrik ediyorum, büyük bir yürek koydular sahaya." diyen Zeki Murat Göle, "Bizim için birlik olma zamanı. Fenerbahçemize sahip çıkmamız gerekiyor. İlk yarı istediğimiz yerde bitiremedik ama önümüzde bir yarı daha var. Mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Genç çalıştırıcı, "Üretkenlikle ilgili problemimiz var, gol yapamıyoruz. Kısa bir zamandır geliştirmek istediğimiz bir oyun var. Fenerbahçe'nin genetiğine daha uygun bir oyun oynamaya çalışıyoruz. Fenerbahçe'nin olduğu yerde hiçbir zaman umutlar tükenmez." ifadelerini kullandı.

Valencia'nın sakatlık durumunun uzadığını söyleyen Göle, "Antrenman yapma şansı bulamadı, antrenmana ihtiyacı var. O da devre arasında toparlayıp bize daha faydalı olacaktır." dedi.