Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan Soma için özel maç

Beşiktaş ve Fenerbahçe, Soma'daki maden kazası sonrasında yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara destek olmak amacıyla, özel bir maç yapacaklarını açıkladı.

DHA'da yer alan habere göre, Beşiktaş ve Fenerbahçe'den yapılan açıklamalar şöyle:

Beşiktaş

Kulübümüz ile Fenerbahçe Spor Kulübü, Soma'daki maden kazası sonrasında yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla, özel bir maç organiza edilmesi konusunda karşılıklı olarak anlaşmaya varmıştır.

Müsabakanın oynanacağı tarih önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

Fenerbahçe

Kulübümüz ve Beşiktaş Kulübü, Soma'da meydana gelen, ülkemizi yasa boğan elim kazada hayatlarını kaybeden madencilerimizin aileleri için ortak bir karar almış bulunmaktadır.

Fenerbahçe ve Beşiktaş Yönetim Kurulları; Fenerbahçemiz ile Beşiktaş Futbol Takımının karşılaşacağı, geliri şehit madencilerimizin ailelerine bağışlanacak, özel bir maç organize edilmesi konusunda anlaşmaya varmışlardır.

Özel maça dair tüm ayrıntılar, ilerleyen günlerde yapılacak ortak bir basın toplantısı ile kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Bu vesile ile maden faciasında yaşamını yitiren emekçilerimize bir kez daha Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve ülkemize sabır diliyoruz.