T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan Soma için özel maç

Beşiktaş ve Fenerbahçe gelirlerinin Somalı ailelere bağışlanacağı özel bir maç düzenleyeceklerini açıkladı

16 Mayıs 2014 23:13

Beşiktaş ve Fenerbahçe, Soma'daki maden kazası sonrasında yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara destek olmak amacıyla, özel bir maç yapacaklarını açıkladı.

DHA'da yer alan habere göre, Beşiktaş ve Fenerbahçe'den yapılan açıklamalar şöyle: 

 

Beşiktaş

 

Kulübümüz ile Fenerbahçe Spor Kulübü, Soma'daki maden kazası sonrasında yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla, özel bir maç organiza edilmesi konusunda karşılıklı olarak anlaşmaya varmıştır. 

Müsabakanın oynanacağı tarih önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. 

 

Fenerbahçe

 

Kulübümüz ve Beşiktaş Kulübü, Soma'da meydana gelen, ülkemizi yasa boğan elim kazada hayatlarını kaybeden madencilerimizin aileleri için ortak bir karar almış bulunmaktadır. 

Fenerbahçe ve Beşiktaş Yönetim Kurulları; Fenerbahçemiz ile Beşiktaş Futbol Takımının karşılaşacağı, geliri şehit madencilerimizin ailelerine bağışlanacak, özel bir maç organize edilmesi konusunda anlaşmaya varmışlardır. 

Özel maça dair tüm ayrıntılar, ilerleyen günlerde yapılacak ortak bir basın toplantısı ile kamuoyu ile paylaşılacaktır. 

Bu vesile ile maden faciasında yaşamını yitiren emekçilerimize bir kez daha Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve ülkemize sabır diliyoruz.

ETİKETLER

fenerbahçebeşiktaşmaçsomamaden

İlgili Haberler

Futbol camiasından maden faciasına taziye

Futbol camiasından Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve TFF, Soma'daki facia için başsağlığı mesajı yayınladı

Beşiktaş, Gençlerbirliği maçının hasılatını Soma'ya bağışlamak istiyor

Cumartesi günü oynayacağı Gençlerbirliği maçının hasılatını Soma'ya bağışlama kararı alan Beşiktaş Yönetimi, Futbol Federasyonu'nun resmi kararını bekliyor

Galatasaraylı futbolculardan Soma için 5 milyon lira

Florya'da Galatasaraylı futbolcular Soma'da hayatını kaybeden ve yaralanan aileler için harekete geçti

Fenerbahçe'den Somalı çocuklar için büyük yatırım

Fenerbahçe, Soma'da hayatını kaybeden işçilerin çocukları için burs havuzu oluşturuyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24