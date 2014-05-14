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Futbol camiasından maden faciasına taziye

Futbol camiasından Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve TFF, Soma'daki facia için başsağlığı mesajı yayınladı

14 Mayıs 2014 10:51

Manisa Soma 'daki bir kömür ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden yurttaşlar için kulüpler başsağlığı mesajı yayınladı.

 

TFF: Acımız büyük!

 

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Soma'daki bir maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.

Federasyondan yapılan açıklama şöyle;

"Soma'daki bir maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle çok sayıda maden işçisinin hayatını kaybettiğini, yine çok sayıda yurttaşımızın da maden ocağında mahsur kaldığını büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Kazada hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dilerken, devam eden çalışmalar sonucu, ocakta mahsur kalan maden işçilerimizin sağ salim kurtarılmasını diliyoruz."

 

Galatasaray Kulübü'nden başsağlığı mesajı

 

Galatasaray Kulübü, Soma'daki bir kömür ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden yurttaşlarımız için başsağlığı mesajı yayınladı.

Mesajda şu ifadeler yer aldı;

"Soma'daki bir kömür ocağında meydana gelen patlama nedeniyle 3 yurttaşımızın hayatını kaybettiğini, çok sayıda yurttaşımızın da madende mahsur kaldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Müessif kazada hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dilerken, yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kurtarma çalışmalarının sevindirici haberlerle tamamlanmasını yürekten temenni ediyoruz."

 

Fenerbahçe Kulübü: Milletimizin başı sağolsun

 

Fenerbahçe Kulübü, Manisa'nın Soma İlçesi'ndeki maden faciasıyla ilgili "Milletimizin başı sağolsun" başlıklı mesaj yayınladı.

Mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Manisa'nın Soma İlçesi'ndeki kömür madeninde trafo patlaması nedeniyle çıkan yangın sonrasında bazı madencilerimizin hayatını kaybettiğini ve bazılarının ise mahsur kaldığı haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.
Şehit olan madencilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerken, mahsur durumda bulunan madencilerimizin ise bir an önce sağ salim kurtulmasını temenni ederiz."

 

Beşiktaş kulübü: Ülkemizin ve milletimizin başı sağolsun

 

Beşiktaş Kulübü, Manisa'nın Soma ilçesinde yaşanan maden kazası nda vefat edenler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Mesajda şu ifadeler yer aldı;

"Manisa'nın Soma ilçesinde yaşanan maden kazasında bazı vatandaşlarımızın yaşamını yitirdiğini ve birçok madencimizin de mahsur kaldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Milletimizi derinden üzen müessif kazada yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diler; göçük altında kurtarılmayı bekleyen madencilerimizden sevindirici haberlerin gelmesini yürekten temenni ederiz."
 

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