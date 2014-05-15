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Fenerbahçe'den Somalı çocuklar için büyük yatırım

Fenerbahçe, Soma'da hayatını kaybeden işçilerin çocukları için burs havuzu oluşturuyor

15 Mayıs 2014 22:07

Fenerbahçe Kulübü, Somalı çocukların eğitim masraflarını karşılamak için bir burs havuzu oluşturacağını açıkladı. İlk etapta 100 çocuğun 5 yıl süreyle eğitim masraflarının karşılanacak. Fenerbahçe’den yapılan açıklama şöyle:
Soma’da yaşanan maden faciasının ardından, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu, Somalı çocukların eğitim masraflarını karşılamak için bir burs havuzu oluşturuyor.
 
Yönetim Kurulumuzun bölgeye kalıcı bir fayda sağlamak isteğini belirten İcra Kurulu Başkanımız Hasan Hakkı Yılmaz, burs havuzu ile ilk etapta 100 çocuğun 5 yıl süreyle eğitim masraflarının karşılanacağını belirtti.
 
Yönetim Kurulumuz, ilk etapta, 100 öğrencinin eğitimi için 1 Milyon 800 Bin Türk Lirası bütçe ayırmış bulunuyor.
 
Bu yönde Fenerbahçe Televizyonu’na detaylı açıklamalarda bulunan Hasan Yılmaz şunları söyledi:
"Soma’da, bu büyük faciada hayatını kaybeden şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Tüm Soma Halkının, Türk Halkının başı sağ olsun. Tabii günler geçtikçe de acımızı daha da derinleşiyor, tarifi daha da zorlaşıyor. Biz de Fenerbahçe Ailesi olarak Soma’ya katkıda bulunmak istiyoruz. Yönetim kurulumuz uzun uzun konuşmalar, uzun tartışmalar yaptı. Açık söylemek gerekirse, kısa vadeli nakdi yardımları yerine, bizim istediğimiz daha uzun vadeli çözümlere ortak olmak ve uzun vadeli faydalarda bulunmak. Onun için Soma’da ailesini yitiren; babasını, ağabeyini yitiren çocuklarımızın eğitimini üstlenmeye karar verdik. Bir burs havuzu oluşturuyoruz ve bu burs havuzuyla buradaki çocuklarımızın eğitimine katkıda bulunacağız. Burs havuzumuza ilk aşamada, sadece Yönetim Kurulu Üyelerimizin katkısıyla 100 tane çocuğun eğitimini üstleniyoruz; önümüzdeki 5 sene için. Tabii bu, bu kadarla da kalmayacak. Aynı zamanda Fenerium şirketimizin ürettiği tişörtler var. Bu tişörtleri satışa sunacağız. Soma anısına çıkan bu tişörtlerin gelirinin tamamını bu burs havuzuna aktarıyoruz. Diğer taraftan, ProfesyonelFutbol Takımımızın yapacağı ilk hazırlık maçının tüm hasılatını yine bu burs havuzuna aktaracağız. Bu rakamın çok daha büyük aşamalara geleceğini, yüzlerce çocukla ifade edileceğini düşünüyoruz. Taraftarlarımız da bundan uzak kalmak istemeyecek, onlar da muhakkak katkıda bulunmak, bunun bir parçası olmak isteyeceklerdir. Onların da nasıl katkıda bulanacaklarını en kısa zamanda detaylı bir şekilde açıklayacağız.
 
Acımız gerçekten çok büyük. Milletimizin başı sağ olsun. Umarım böyle kazalar, böyle facialar bir daha tekrarlanmasın. Eğitilen çocuklarımız, daha iyi eğitim gören çocuklarımız, böyle kazaların bir daha tekrarlanmasına müsaade etmesin"

 

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