Beşiktaş, Gençlerbirliği maçının hasılatını Soma'ya bağışlamak istiyor

Önceki gün Manisa Soma’da yaşanan maden faciası için, Beşiktaş Futbol A Takımından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, "Bu hepimizin acısı. Keşke hiç yaşanmasaydı. Biz de beşiktaş olarak bu faciadan dolayı Soma halkının acılarını en derinden yüreklerimizde hissediyoruz. Yapabileceğimiz şey maddi ve manevi desteklerimizi Soma halkından esirgememek. Henüz bilet satışına başlayamadık. Çünkü TFF'nin onayını bekliyoruz. Böyle bir zamanda Federasyon da bize yardımcı olmalı ve bu maç için elektronik bilet uygulamasını kaldırmalı. E-Bilet ile daha önce yaptığımız satışlar ortada. Mümkün olduğunca çok bilet satıp Soma halkına daha çok yardım etmek istiyoruz ve Türkiye'deki en duyarlı tarafatar olan Beşiktaş taraftarının stadı dolduracağını biliyoruz. Artık vakit çok geçmeden Federasyon bir an önce bu onayı vermeli" açıklamasını yaptı

Ali Danaş’ın Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, siyah-beyazlı yönetim, Futbol Federasyonu'ndan gelecek onayın ardından bilet satışına başlayacak ve Gençlerbirliği maçının hasılatını Soma'ya bağışlayacak.



Bu arada Başkan Fikret Orman, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile birlikte yarın Soma'ya giderek halkın acılarını paylaşacak.