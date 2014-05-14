Beşiktaş ve Galatarasaray'dan Soma'ya saygı duruşu

Soma’da yaşanan maden faciası nedeniyle Beşiktaş ve Galatasaray’ın futbol takımları bu sabahki antrenman saygı duruşunda bulundu.

Beşiktaş Futbol Takımı bu sabahki antrenman öncesi Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde saha ortasında kenetlenerek Soma'da hayatını kaybeden vatandaşlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Galatasaray Futbol Takımı ve teknik heyeti de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sabah antrenmanı öncesinde orta sahada toplanarak saygı duruşunda bulundu.

Bu sabah antrenmanı olmayan Fenerbahçe de, internet sitesinde kullanılan sarı ve lacivert renkleri siyahla değiştirerek yasa ortak oldu.

Futbola 2 gün ara

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu, Soma'da meydana gelen maden faciası nedeniyle, bugün ve yarın oynanması gereken, tüm amatör ve profesyonel maçların ertelendiğini açıkladı.

Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Soma'da yaşanan ve ülkemizi hüzne boğan maden faciası nedeniyle elim facianın yaşandığı günden itibaren 3 günlük Ulusal Yas ilan edilmiştir.

Bu çerçevede 14 ve 15 Mayıs tarihinde oynanacak tüm amatör ve profesyonel lig müsabakaları ileri bir tarihe ertelenmiştir.

16, 17, 18 Mayıs 2014 tarihlerinde tüm liglerimizdeki futbol müsabakaları planlandığı şekilde oynanacaktır. Bu müsabakalar öncesi, sırasında ve sonrasında müzik yayını yapılmayacak, hakemlerimiz ve futbolcularımız sahaya siyah bantla çıkacak ve maçlardan önce Soma'da hayatını kaybeden yurttaşlarımız anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır.

UEFA U17 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden U17 Milli Takımımızın 15 Mayıs (yarın) tarihinde oynanacak Malta maçına siyah bantla çıkılması ve saygı duruşunda bulunulması için UEFA'ya başvurulmuştur.

Kamuoyunun bilgisine sunar, Soma'da kaybettiğimiz yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli yakınlarına başsağlığı dileriz." denildi.

Pota da ertelendi

Türkiye Basketbol Federasyonu da Soma'da meydana gelen maden faciası nedeniyle, Play-Off maçlarının ertelendiğini duyurdu.

Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Soma'daki kömür ocağında yaşanan elim kaza sonucu ilan edilen milli yasın ardından, basketbol karşılaşmaları ertelenmiştir.

Beko Basketbol Ligi ve TB2L Play-Off ile TB3L Final Grubu müsabakaları 17 Mayıs Cumartesi gününden itibaren devam edecektir.

Yenilenen maç programları ilerleyen saatlerde açıklanacaktır." denildi.

Uşak Sportif - Fenerbahçe Ülker, Pınar Karşıyaka - Anadolu Efes maçlarının yarın, Beşiktaş Integral forex - Galatasaray, Tofaş - Banvit maçlarının cuma günü oynanması gerekiyordu.