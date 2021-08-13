Fenerbahçe Token, ilk işlem gününde yüzde 300 artışla 120 lirayı gördü

Hafta başında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Paribu CEO'su Yasin Oral'ın katıldığı basın toplantısıyla lansmanı ve ön satışı gerçekleştirilen Fenerbahçe Token'da (FB Token) işlemler başladı.

30 liradan satılan 500 bin Fenerbahçe Token'ın paribuda işlem görmeye başlamasıyla işlemlerde sıkıntılar yaşandı. Paribu sitesi hata verdi ve işlemler kesintiye uğradı.

FB Token 43 liradan listelenirken, sistemdeki aksaklıklara rağmen yüzde 300 artışla 120 liranın üzerini gördü.

Paribu ise yaşanan aksaklık sonrası açıklama yaptı. Açıklamada "Yoğunluk nedeniyle emir ve işlemlerde aksaklık yaşanmaktadır. Aksaklığın en kısa sürede giderilmesi için teknik ekibimiz müdahale etmektedir" dendi.

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