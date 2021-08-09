Fenerbahçe Token, 30 saniye içinde 15 milyon TL kazandırdı

Fenerbahçe Token, piyasaya sürülmesinden 30 saniye sonra kulübe 15 milyon TL kazandırdı. Duruma şaşıran Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Nasıl olur ya! Haksızlık, daha biz alamadık” dedi.

Fenerbahçe Token, Etherum blokzincirinde üretilen bir “utility token” olarak piyasaya resmen sunuldu. Token sahipleri marş seçimi ve forma tasarımından tesislerdeki bölümlerin adlarına kadar farklı konularda belirleyici olabilecek.

Fenerbahçe Token, Fenerbahçe sporcularıyla, teknik heyetiyle ve yöneticileriyle tanışma imkânının yanı sıra özel kurgulanmış stat ve tesis turlarına katılma olanağı da sağlayacak.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Paribu CEO’su Yasin Oral’ın katıldığı basın toplantısında, Fenerbahçe Token’in piyasaya girmesinin ardından ‘Seçenek 2’ olarak satışa sunulan 500 bin adet (15 milyon TL) Token 30 saniye içerisinde tükendi. Paribu CEO’su Yasin Oral, “Bu arada Seçenek 2, 30 saniyede tükenmiş” derken, Başkan Ali Koç bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemedi ve “Nasıl olur ya! Haksızlık, daha biz alamadık” diye şaka yollu tepki gösterdi.

Başkan Koç, Fenerbahçe Token’den elde edilecek gelirlerin 3’te 1’inin transfer limitlerine yansıyabileceğini de duyurdu. Fenerbahçe Token'ın maksimum arzı 190.700.000 FB olacak.