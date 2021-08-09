Fenerbahçe Token için imzalar atıldı

Fenerbahçe ve Paribu işbirliğinde hayata geçirilen 'Fenerbahçe Token'in lansmanı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Paribu CEO’su Yasin Oral'ın katıldığı basın toplantısında yapıldı.

Fenerbahçe Token iki seçenek halinde sunuldu. Bunlardan 1.'si 1 FB Token'ın 5 TL olarak satışa sunalacağı seçenekte 9 ay boyunca transfer ve satış işlemi yapılamazken, tokenlar işleme 15 Mayıs 2022'de açılacak.

2. seçenekte ise 1 FB Token 30 TL'den satışa sunulacak ve FB/TL markette açıldığı anda işleme konulabilecek.

Yoğun ilgi gösterildi

Fenerbahçe Token'ın ön satış işlemleri toplantı devam ederken yapıldı.

Ön satışta büyük ilgiyle karşılaşılırken, 30 TL'den satışa sunulan 2. seçenek 30 saniyede tükendi.