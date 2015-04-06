Fenerbahçe otobüsüne yapılan silahlı saldırıya soruşturma başlatıldı

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe otobüsüne yapılan silahlı saldırıya ilişkin, "adam öldürmeye teşebbüs, olası kastla birden fazla kişiyi öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme" suçlarından soruşturma başlattı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse yapılan silahlı saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını ve olayla ilgili internette tehdit mesajları bulunan bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 4 Nisan gecesi Rize'den Trabzon Havalimanı'na gelmekte olan Fenerbahçe Spor Kulübü mensuplarını taşıyan otobüse, muhtemelen av tüfeğiyle ateş edildiği belirtildi.

Olayda araç sürücüsünün başından yaralandığı, araçta maddi hasar meydana geldiği vurgulanan açıklamada, "Araç sürücüsünün baş kısmından muhtemelen av tüfeğinden atıldığı düşünülen saçma nüvesi çıkarılarak incelenmek üzere el konulmuştur. Araç sürücüsü, geçici doktor raporuna göre hayati tehlikeye maruz kalmıştır. Halen genel durumunun iyi olduğu bilgisi alınmıştır" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, olay mahallinde delil olma ihtimali olan materyaller ve bir av tüfeğinin bulunduğu, bunlar üzerinde kriminal incelemelerin devam ettiği belirtilerek, olayla ilgili geniş kapsamlı yapılan incelemeler somutlaştığında kamuoyuna ayrıca bilgi verileceği kaydedildi.

'Tehdit mesajları bulunan M.D, gözaltına alındı'

Adli yönden şüpheli veya şüpheliler hakkında Sürmene Cumhuriyet Başsavcılığında, "adam öldürmeye teşebbüs, olası kast ile birden fazla kişiyi öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme" suçlarından soruşturma başlatıldığına vurgu yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olayla ilgili olması muhtemel her türlü delil başsavcılığımızca değerlendirilmektedir. Olaydan hemen sonra Trabzon Cumhuriyet Başsavcı Vekilimiz ve Sürmene Cumhuriyet Savcımız, olay yerine giderek incelemelerde bulunmuş, yapılması gerekenler için ilgililere talimatlar verilmiştir. Basına da yansıdığı gibi internet ortamındaki tehdit mesajları bulunan M.D. isimli şahıs gözaltına alınmış, halen soruşturması devam etmektedir."