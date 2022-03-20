Fenerbahçe 2-1 Konyaspor (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yenen Fenerbahçe, lig ikinciliği için iddiasını artırdı. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya baskılı başlayan sarı-lacivertliler, pozisyon üretmekte zorlandı. 35. dakikada Bytyqi'nin golüyle yenik duruma düşen Fenerbahçe, soyunma odasına da bu skorla girdi. İkinci yarıya oldukça etkili başlayan Fenerbahçe, birçok gol pozisyonundan yararlanamazken, 66. dakikada Kim Min-jae ile beraberlik sayısını buldu. Baskısını artıran Fenerbahçe, üst üste pozisyonlara girerken, galibiyet sayısını 88. dakikada Pelkas ile buldu ve sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe, bu galibiyetle ligde üst üste oynadığı 6 maçta 16 puan toplayarak önemli bir seriye imza attı. Sarı-lacivertliler, lig ikinciliği için de büyük avantaj yakaladı. Maç öncesi ligde 55 puanla ikinci sırada bulunan rakibini yenerek puan farkını 2'ye düşürdü. Kim Min-jae, ilk golünü attı Fenerbahçe'nin Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min-jae, sarı-lacivertli formayla ilk golünü İttifak Holding Konyaspor ağlarına attı. Sezon başında sarı-lacivertli takıma transfer olduğu günden bu yana gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen 25 yaşındaki stoper, 66. dakikada takımına beraberliği getiren gole imza attı. Min-jae, bu golle sarı-lacivertli formayla ilk kez fileleri havalandırdı. Tribünler Arda'yı çağırdı Fenerbahçeli taraftarlar, 17 yaşındaki Arda Güler lehine tezahüratta bulundu. İlk yarının son bölümünde takımları yenik durumdayken oynanan futboldan memnun olmayan sarı-lacivertli taraftarlar, Arda Güler'in oyuna girmesi için tezahürat yaptı. Sarı-lacivertli taraftarlar, maçın ikinci yarısının başlamasıyla "Arda-Arda" şeklinde bağırırken, genç oyuncu 76. dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil oldu. Mesut 45 dakika Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil, İttifak Holding Konyaspor maçında 45 dakika forma giyebildi. İlk yarıda etkisiz görüntüsüyle dikkati çeken yıldız oyuncu, devre arasında yerini Dimitris Pelkas'a bıraktı. Szalai, sakatlanarak çıktı Fenerbahçe'nin Macaristanlı stoperi Attila Szalai, İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlık sebebiyle karşılaşmayı tamamlayamadı. Sağ bacağındaki problem sebebiyle 58. dakikada kendini yere bırakan Szalai, 61. dakikada oyundan çıktı. Szalai'nin yerine Filip Novak oyuna dahil oldu. Novak, 9 maç sonra sahada Fenerbahçe'nin Çek futbolcusu Filip Novak, tüm kulvarlarda 9 maç sonra sahaya çıktı. Yaşadığı uzun süreli sakatlık sebebiyle takımını yalnız bırakan Novak, 9 maç aranın ardından formasına kavuştu. Maçın 61. dakikasında sakatlanan Szalai'nin yerine oyuna giren Çek savunmacı, son olarak 23. haftadaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında forma giymişti. TIKLAYIN - Dimitrios Pelkas: İyi oynadık, inandık ve sonucu aldık TIKLAYIN - İsmail Kartal'dan galibiyet yorumu: Gerideyken kaybedeceğimize dair şüphem olmadı TIKLAYIN - İlhan Palut: İkinci yarı buradan puanla ayrılmayı hak etmedik TIKLAYIN - Fenerbahçe-Konyaspor maçından kareler

Stat: Ülker Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Szalai (Dk. 61 Novak), Crespo, Zajc (Dk. 90 Berisha), İrfan Can Kahveci (Dk. 76 Arda Güler), Mesut Özil (Dk. 46 Pelkas), Rossi, Serdar Dursun (Dk. 90 Ozan Tufan) İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Musa Çağıran, Guilherme, Bytyqi (Dk. 75 Ahmed Hassan), Endri Çekiçi (Dk. 67 Rahmanovic), Soner Dikmen (Dk. 75 Oğulcan Ülgün), Hadziahmetovic (Dk. 89 Mpoku), Amilton (Dk. 46 Michalak), Cikalleshi Goller: Dk. 35 Bytyqi (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 66 Kim Min-jae, Dk. 88 Pelkas (Fenerbahçe) Sarı kartlar: Dk. 53 Serdar Aziz, Dk. 53 Kim Min-jae, Dk. 90+2 Rossi (Fenerbahçe), Dk. 56 Endri Çekiçi, Dk. 64 Hadziahmetovic, Dk. 70 Soner Dikmen (Konyaspor)

Maçtan önemli anlar

16. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. İrfan Can Kahveci'nin pasıyla orta sahada topla buluşan Zajc, meşin yuvarlağı bir süre sürdükten sonra savunmanın arkasına sarkan Osayi-Samuel ile buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Sehic gole izin vermedi.

35. dakikada İttifak Holding Konyaspor öne geçti. Sağ kanatta Skubic'in kullandığı taç atışında ceza sahası içinde topla buluşan Cikalleshi, son çizgiye yakın bir noktada Szalai'den sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı penaltı noktasına gönderdi. Endri Çekiçi'nin dokunduğu top altıpasın solunda Bytyqi'nin önünde kaldı. Kaleci Altay Bayındır'dan seken topa bu oyuncunun kale çizgisi önünde dokunuşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

İttifak Holding Konyaspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

63. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağdan ortasında Serdar Dursun, altıpasın önünde topu göğsüyle Pelkas'ın önüne indirdi. Yunan futbolcunun sert şutunda Musa Çağıran'a çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

66. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta köşede kaleci Sehic'ten seken top direğe çarparak kale çizgisi üzerinde Kim'in önünde kaldı. Güney Koreli oyuncunun boş kaleye şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

88. dakikada sarı-lacivertli takım öne geçti. Crespo'nun pasında topla buluşan Pelkas'ın ceza sahasına girdikten hemen sonra çıkardığı şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1.

Fenerbahçe, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.