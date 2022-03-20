Dimitrios Pelkas: İyi oynadık, inandık ve sonucu aldık

Fenerbahçe'ye Konyaspor karşısında galibiyeti getiren Pelkas ve Kim Min-Jae üç puandan memnun.

Süper Lig'de Konyaspor'u konuk eden Fenerbahçe geriye düştüğü maçı 2-1 kazanmayı başardı.

Karşılaşmada sarı-lacivertlilerin ilk golünü kaydeden Güney Koreli stoper Kim Min-Jae, "Gerçekten çok mutluyum. Takımımız bugün iyi bir performans sergiledi. Hem takımın hem de kendi performansımdan memnunum." ifadelerini kullandı.

Attığı golle takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıyan Dimitrios Pelkas ise maçın ardından verdiği demeçte, "Oyunun tamamına bakarsak kontrol bizdeydi. Sadece ikinci yarıda değil, tamamında bizdeydi. İkinci yarıya daha öz güvenli çıktık. Konyaspor'dan daha çok istedik. Sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyorum. Şimdi milli ara var. Soyunma odasında Attila'nın küçük bir sakatlığı vardı. Umarım ciddi bir şeyi yoktur. Kendisi hem çok iyi bir futbolcu hem de çok iyi bir insan." diye konuştu.

Pelkas iyi oyunun karşılığını aldıklarını söylerken "Topu aldığımda ilk dokunuşum bana göre iyiydi. O an sadece yüzde yüz bir şekilde gol atmak için vurdum. İkinci yarı kolektif anlamda iyi oynadığımızı düşünüyorum. İyi oynadık, inandık ve sonucu aldık." dedi.