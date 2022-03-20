İsmail Kartal'dan galibiyet yorumu: Gerideyken kaybedeceğimize dair şüphem olmadı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, takımının 2-1 kazandığı Konyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti. İlk yarıyı 1-0 geride bitiren Fenerbahçe, ikinci yarıda Kim ve Pelkas'ın attığı gollerle 3 puana uzanmayı başardı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan İsmail Kartal, "Çok iyi hazırlandık. Birçok oyuncuyu da tanıyordum Konyaspor'dan. 1-0 geriye düştüğümüzde dahi maçı kaybedeceğimize dair içimde bir şüphe yoktu. Ne planladıysak, sahada hepsini yaptık" dedi.

Kartal, "Taraftarın tribünde mutlu olduğunu görmek, bizi daha çok mutlu ediyor. Onları mutlu etmek için buradayız" diye konuştu.