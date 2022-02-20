Maç sonucu | Fenerbahçe 2-0 Hatayspor

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya rotasyonlu bir kadroya başlayan sarı-lacivertliler, ilk yarıda gol bulmayı başaramadı. Maçın ikinci yarısına daha etkili başlayan Fenerbahçe, rakip kalede baskı kurmayı başardı. Müsabakanın 65. dakikasında Miguel Crespo'nun ceza sahası içinde düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı 67. dakikada Serdar Dursun gole çevirince sarı-lacivertliler öne geçti. 79. dakikada kalecinin müdahalesiyle yerde kalan Serdar Dursun, penaltı için ikinci kez topun başına geçti ve 81. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.

Karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan Fenerbahçe, ligde Giresunspor'un ardından Hatayspor'u da mağlup etmeyi başardı.

Serdar Dursun gol sayısını 9'a çıkardı

Fenerbahçe'nin santrforu Serdar Dursun, bu sezon ligde gol sayısını 9'a yükseltti.

Karşılaşma öncesinde ligde 7 golü bulunan tecrübeli golcü, Hatayspor'a attığı 2 penaltı golüyle gol sayısını 9'a taşıdı.

Serdar Dursun, 87. dakikada yerini Burak Kapacak'a bıraktı.

Tribünlerden Arda ve Çağtay'a destek

Fenerbahçeli taraftarlar, maç boyunca genç oyuncuları Arda Güler ve Çağtay Kurukalıp'a destek verdi.

Karşılaşma öncesi oyuncularını alkışlarla desteleyen sarı-lacivertli taraftarlar, maç içinde de futbolculara destek oldu.

Arda, 73. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bırakırken, tribünlerde oyundan çıkan genç oyuncuya sevgi gösterilerinde bulundu.

Altay'dan kritik kurtarışlar

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, yaptığı kurtarışlarla beğeni topladı.

Atakaş Hatayspor'un her iki yarıda da müsait durumdaki gol şanslarında başarılı kurtarışlara imza atan Altay, rakiplerine gol şansı tanımadı.

Sarı-lacivertli taraftarlar da Altay'a yaptığı kurtarışların ardından sevgi gösterisinde bulundu.

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Stat: Ülker Hakemler: Yasin Kol, Bahattin Duran, Ata Yıldırım Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ozan Tufan (Dk 46 Berisha), Tisserand, Serdar Aziz (Dk. 64 Szalai), Çağtay Kurukalıp, Zajc, Crespo, Osayi, Arda Güler (Dk, 73 Mert Hakan Yandaş), Rossi (Dk, 64 Pelkas), Serdar Dursun (Dk. 87 Burak Kapacak) Atakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Sackey, Burak Öksüz (Dk. 18 Selimcan Temel) (Dk. 87 Muhammed Mert), Adekugbe, Onur Ergün, Ribeiro, El Kaabi, Benzia (Dk. 87 Bertuğ Özgür Yıldırım), Lobjanidze (Dk, 87 Sadık Baş), Saint-Louis (Dk 61 Kahraba) Goller: Dk. 67 (Penaltıdan) ve Dk. 81 (Penaltıdan) Serdar Dursun (Fenerbahçe) Sarı kartlar: Dk. 17 Ribeiro, Dk. 38 Selimcan Temel (Atakaş Hatayspor)

Maçtan önemli anlar

23. dakikada Fenerbahçe savunmasında Çağtay'ın kontrol edemediği topu kapan El Kaabi'nin aşırtma vuruşunda kaleci Altay son anda meşin yuvarlağa müdahale etti. Sonrasında ceza sahası dışına açılan topu Altay taça gönderdi.

35. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Hatay ceza sahası önünde topla buluşan Arda, rakibinden kurtuldu, ceza yayı içinde yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

37. dakikada ev sahibi takım, Hatay yarı sahasının ortalarından serbest vuruş kazandı. Arda'nın altı pas önüne gönderdiği topa Tisserand vurdu, yere de çarpan topu kaleci Munir kornere çeldi.

45. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Rossi, rakibinden kurutulup, ceza sahasına yaklaştı. Açısını düzelten Rossi'nin ayak içi şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

45+1. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta Adekugbe'nin, yerden penaltı noktasına gönderdiği topa El Kaabi gelişine vurdu. Kaleci Altay soluna uzandı ve meşin yuvarladı kontrol etti.

İlk yarı golsüz sona erdi.

59. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Sol kanattan hızlı gelişen atakta Lobjanidze penaltı noktası önünde bulunan Saint-Louis'e yerden pasını gönderdi. Bu oyuncunun yakın mesafeden gelişine şutunda Altay gole izin vermedi.

65. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Crespo, Hatayspor ceza sahasında El Kaabi ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. 67. dakikada penaltıyı kullanan Serdar Dursun, kaleci Munir ve topu ayrı köşelere gönderdi: 1-0.

73. dakikada ev sahibi takım ikinci golüne yaklaştı. Fenerbahçe savunmasından atılan uzun topa Hatay savunmasında Sackey kafayı vurdu. Kaleye yaklaşık 30 metre mesafede topu önünde bulan Serdar Dursun, çok sert vurdu, meşin yuvarlak çatala çarptı ve ardından auta çıktı.

76. dakikada konuk ekip etkili geldi. Fenerbahçe ceza sahası önünde Çağtay ile girdiği hava topu mücadelesini kazanan Lobjanidze, uygun pozisyondaki Kahraba'ya pasını attı. Bu oyuncunun köşeye yerden şutunu kaleci Altay sağına uzandı ve iki hamlede kontrol etti.

79. dakikada ev sahibi takım bir penaltı daha kazandı. Kaleci Munir'in ayağından açılan topu kapmak isteyen Serdar Dursun ceza sahasında yerde kaldı. Hakem Yasin Kol penaltı kararı verdi. 81. dakikada penaltıyı kullanan Serdar Dursun topu ağlara yolladı: 2-0.

Mücadeleyi ev sahibi takım 2-0 kazandı.