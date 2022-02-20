Serdar Dursun, Arda Güler'le yaşadığı diyaloğu anlattı

Fenerbahçe ile Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta maçında Ülker Stadı’nda karşılaştı. Fenerbahçe 3 puana Serdar Dursun'un 2 penaltı golüyle uzandı. Fenerbahçe, ligde 17 hafta sonra üst üste 2 maç kazandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile oynanan maçın 11'inde 2'si zorunlu 8 değişikliğe gitti. Kartal, Ferdi Kadıoğlu'nu cezası, Kim Min-Jae'i ise sakatlığı sebebiyle oynatamazken, Nazım, Szalai, Sosa, Mert Hakan, Pelkas ve Valencia'yı da yedek soyundurdu. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Atakaş Hatayspor maçına şu 11'le çıktı: Altay, Ozan, Serdar, Tisserand, Çağtay Kurukalıp, Crespo, Zajc, Osayi-Samuel, Rossi, Arda Güler, Serdar Dursun.

Karşılaşmada kaleyi karşıdan gören bir noktadan frikik kazanan Fenerbahçe'de 16 yaşındaki Arda Güler ile Serdar Dursun arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Topun başına Serdar ile birlikte gelen Arda, Serdar'a seslenerek "Sen mi vuracaksın abi?" diye sordu. Serdar Dursun'un kullandığı vuruş ise kalecide kaldı.

Bu anlarla ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Serdar Dursun, "Arda ve Çağtay, mükemmel oynadılar. 'Sakin olun, size yardım edeceğiz' diye onlarla çok konuştuk. İnşallah üstüne koyacaklar. Sahada abilik diye bir şey yoktur. Frikikte sağ ayak daha iyiydi, ondan vurdum. Penaltıda da ilk ben yazılmıştım, o sebeple" dedi.