İsmail Kartal'dan Arda Güler ve Çağtay yorumu

Hatayspor'u 2-0 yenerek 17 hafta sonra üst üste 2. galibiyetini alan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Slavia Prag maçını işaret ederek, "İnşallah orada turu geçip Türkiye'ye döneriz" dedi. Bugün maça ilk 11'de başlayan genç futbolcular Arda Güler ve Çağtay Kurukalıp'ın performansını değerlendiren Kartal, "Rahattık kenarda. Gençler var diye benim ekibimin, sahadaki ağabeylerinin tedirginlikleri yoktu. Onlara güvendik, mahcup etmediler. Arda ve Çağtay'ın Türk futbolu adına önleri açık olsun" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Hatayspor'u 2-0 yendi. Sarı-lacivertliler 17 hafta sonra ligde üst üste 2 galibiyet aldı. Fenerbahçe puanını 43 yaptı ve 5. sıraya yükseldi.

Maçın ardından konuşan teknik direktör İsmail Kartal, "Slavia maçından 9 tane oyuncumuzdan farklı çıktık. Rotasyon yapmak zorundaydım. Oyuncularımızı yakından takip ettiğimiz için bu oyuncularımızı dinlendirdim. Altyapıdan gelen oyuncularımız vardı, onlara da şans vererek takım içinde oynayabileceklerini gösterdik. Onları da kazanmak hem de kendi orijinal mevkilerinde oynayabileceklerini gördük. Onlar için referans maçı oldu. Elimizde kim varsa en iyi şekilde değerlendirmek istedik. olsun. Rahattık kenarda. Gençler var diye benim ekibimin, sahadaki ağabeylerinin tedirginlikleri yoktu. Onlara güvendik, mahcup etmediler. Arda ve Çağtay'ın Türk futbolu adına önleri açık olsun." diye konuştu.

Maçta rakibine birkaç pozisyon verdiklerini söyleyen Kartal, "Çok gol pozisyonu ürettik bunları değerlendiremedik. Oyun üstünlüğü bizdeydi, rahattık kenarda. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Taraftarlarımıza armağan ediyoruz." dedi.

Slavia Prag maçı için de konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Oynamayan oyuncularımızı o maça sakladık, dinlendirdik. Daha güçlü, sakatlığı minimuma indirerek daha öz güvenli bir maç oynayacağız. İnşallah orada turu geçip Türkiye'ye döneriz." ifadelerini kullandı.