Fenerbahçe: Gökhan Gönül’ün menajeri ile görüşülmeyecek

Fenerbahçe yönetimi, oyuncusu Gökhan Gönül'e menajeri ile hiçbir şekilde görüşme yapılmayacağını bildirdi. Sarı lacivertli yöneticiler Gökhan Gönül’e anlaşmanın ana şartlarının gönderildiğini belirtti.

Sarı-lacivertli yöneticilerin Gökhan Gönül’e maddi anlamda anlaşma sağlanabileceği, çok sorun çıkmayacağı ancak Fenerbahçe formasına menajerden daha çok değer veriyorsa kulübün isteği doğrultusunda yüz yüze görüşmek istendiği söylendi.

Lig TV’nin haberine göre, anlaşma şartlarının ana hatlarını yıldız oyuncuya bildiren yönetim, Gökhan Gönül’e son kararı vermesini bekliyor. Yöneticilerin, Fenerbahçe formasının değerini bilmeyen bu forma altında kalmak istemeyenin dilediği takıma transfer olabilir şeklinde düşündüğü gelen haberler arasında.

Mehmet Topal tamam gibi

Orta sahanın dinamosu Mehmet Topal ile anlaşma konusunda hiçbir pürüz kalmazken transferde imza için uygun günün saptanmasına çalışıldığı ifade edildi..

Bu arada sarı-lacivertlilerde Yönetimin teknik direktör Vitor Pereira ile yapacağı toplantı da merakla bekleniyor. Toplantıda Portekizli teknik adamdan başarısızlığın raporunu isteneceği, istifa etmeyi düşünürse yönetimin bunu kabul edileceği bildirildi.

Teknik direktör Vitor Pereira ve yardımcılarının sözleşmesinde tazminat maddesi bulunmazken gelecek yıl alacakları maaş toplamı 4 milyon Euro olmasından dolayı taraflar arasında bu rakamın indirilmesi için orta yol aranacağı vurgulandı.

Sarı-lacivertli camiada yeni sezon kadro çalışmaları da önümüzdeki hafta başlayacak.

Bu arada iki yıldır İtalya'nın Roma takımda kiralık oynayan Salih Uçan takıma geri dönüyor.

Kiralık oyuncular Miroslav Stoch ve Emmanuel Emenike konusunda ise gelen tekliflere göre geri dönüş kararı verileceği gelen haberler arasında..