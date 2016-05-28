Gökhan Gönül'ün menajeri: Fenerbahçe ile görüşmeyeceğim

Fenerbahçe ile sözleşmesi 31 Mayıs'da sona erecek olan Gökhan Gönül'ün kariyerine hangi takımda devam edeceği konusundaki belirsizlik sürüyor. Sarı-lacivertli kulüp ile yeni mukavele imzalamayan 31 yaşındaki futbolcu, geleceği ile ilgili kararı henüz vermedi.

Adı Beşiktaş ile de anılan Gökhan'ın durumu ile açıklamalarda bulunan menajer Ahmet Bulut, Fenerbahçe ile görüşmeyeceğini, 31 Mayıs'dan sonra teklifleri değerlendireceklerini söyledi.

Ahmet Bulut, "Gökhan'ın sözleşmesi 31 Mayıs'da tamamlanacak. Ben de o tarihtan sonra görüşmelere başlayacağım. Fenerbahçe ile bugüne kadar kontratın yenilenmesi konusunda bir görüşmemiz olmadı. Bundan sonra da olacağını sanmıyorum. Çünkü sarı-lacivertli kulüp, Gökhan'ın menajeri ile görüşmeyeceğini açıklamıştı. Bu nedenle Fenerbahçe ile temasım olmayacak" şeklinde konuştu.

"5 farklı kulüp teklifte bulundu "

Ahmet Bulut, Gökhan konusunda Beşiktaş'ın isteği olduğunu doğrularken, " Beşiktaş dışında İngitere ve İspanya'dan 5 farklı kulüp Gökhan için teklifte bulundu. Bugün itibari ile yaptığımız bir anlaşma yok. 31 Mayıs'dan sonra teklif yapan kulüplerle görüşeceğim" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ile mukavelesi 31 Mayıs'ta sona erecek olan Gökhan Gönül hakkında menajeri Ahmet Bulut, ''Fenerbahçe ile bir görüşmem olmayacak'' dedi.