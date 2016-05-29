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Spor

"Gökhan Töre 17 milyon 500 bin Euro'ya West Ham'a transfer oldu" iddiası

Beşiktaş, yaklaşık 5 milyon Euro’ya Rubin Kazan’dan aldığı Töre’den 3 yılda 12.5 milyon Euro kar etmiş olacak

29 Mayıs 2016 06:38

Beşiktaş'ın, Gökhan Töre’nin 17 milyon 500 bin Euro karşılığında West Ham United’a satılması konusunda anlaştığı iddia edildi. Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre resmi açıklamanın 1 Haziran’da yapılması bekleniyor.

Böylece Beşiktaş, yaklaşık 5 milyon Euro’ya Rubin Kazan’dan aldığı Töre’den 3 yılda 12.5 milyon Euro kar etmiş olacak. Arada kalan bazı pürüzlerin de giderilmesiyle yılın transferi resme kamuoyuna duyurulacak. İki sezon Beşiktaş’ı çalıştıran Slaven Bilic, devre arasından beri Töre’yi West Ham’a istiyordu. Daha önce Chelsea’ye de giden Töre, forma şansı bulamamıştı.

 

İlk golünü Beşiktaş’ta atmıştı

 

Beşiktaş, Töre’yi 2013 yılında Rubin Kazan’dan 350 bin Euro’ya kiraladı. Ertesi sezon ise, 4.5 milyon Euro’ya bonservisi satın alındı. 2013’te Beşiktaş’a gelene kadar, oynadığı takımlarda çok şans bulamayan Töre, Beşiktaş’ta 3 sezonda 19 gol kaydetti.

 

İkinci devre sakatlık vurdu

 

Bu sezon 23’ü ilk 11’de olmak üzere, 35 maçta forma giydi.2. devre yaşadığı sakatlığa rağmen sezonu 6 gol ve 7 asistle tamamladı. Beşiktaş ile 2019’e kadar mukavelesi bulunuyordu. Öte yandan Euro 2016’da Milli Takım’da da olması bekleniyor.

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Gökhan TöreBeşiktaşWest Ham UnitedSlaven Bilic

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