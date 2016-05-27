T24 LogoT24 Logo
Spor

Eski Fenerbahçeli yönetici: Beşiktaş Gökhan Gönül’le anlaştı

Soydan, "Gökhan'a kimse kızmasın o buna mecbur kaldı" diye konuştu

27 Mayıs 2016 20:04

Eski Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Selim Soydan, adı Beşiktaş ile anılan Gökhan Gönül'ün siyah beyazlılarla anlaştığını açıkladı. Soydan, “Gökhan'a kimse kızmasın o buna mecbur kaldı” diye konuştu.

Yeni Şafak’ın haberine göre, Yeni sezon öncesi Fenerbahçe ile henüz sözleşmesini uzatmayan Gökhan Gönül hakkında Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından ve aynı zamanda eski yöneticilerden Selim Soydan'dan çarpıcı bir iddia geldi.

Fenerbahçe'nin eski futbolcu ve yöneticilerinden Selim Soydan, Radyospor'a bağlanarak gündem yaratacak bir iddiada bulundu. Soydan, "Gökhan Gönül, Beşiktaş ile anlaştı. Ona kızamam. Çünkü Beşiktaş'la anlaşmaya mahkum değildi. Çok güvendiğim isimlerden bu bilgiyi aldım. Bu zamana kadar bir görüşme falan ortada yok. Gökhan'a başka çare bırakmadılar. Gökhan Gönül isteyerek Beşiktaş'a gitmiyor" şeklinde konuştu.

 

Finalde yedek kulübesindeydi

 

Galatasaray ile oynanan kupa finalinde yedek kulübesinde oturan Gökhan Gönül'ün karşılaşmaya ilk 11'de başlamaması tartışmalara sebep olmuştu. Gönül, hocası Vitor Pereira ile tartışma yaşadığı iddialarını yalanlarken ağır ifadeler kullanmıştı. Daha sonra milli futbolcunun Fenerbahçe dışındaki takımlarla transfer görüşmesi yapması sebebiyle ilk 11'de oynatılmadığı ifade edilmişti.

 

ETİKETLER

Gökhan GönülSelim SoydanFenerbahçetransferBeşiktaş

İlgili Haberler

Gökhan Gönül Beşiktaş’la anlaştı mı?

Gönül'ün Ahmet Nur Çebi ile prensipte anlaştığı iddia edildi

Gökhan Gönül, "Beşiktaş'la anlaştı" haberlerini yalanladı

Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek futbolcunun 1.5 milyon Euro imza parası karşılığında anlaştığı iddia edilmişti

Gökhan Gönül'den zehir zemberek tweetler: Şeref ve haysiyet yoksunusunuz

Fenerbahçe'li futbolcunun Galatasaray derbisinde oynamak istemediği iddia edilmişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24