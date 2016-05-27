Eski Fenerbahçeli yönetici: Beşiktaş Gökhan Gönül’le anlaştı

Eski Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Selim Soydan, adı Beşiktaş ile anılan Gökhan Gönül'ün siyah beyazlılarla anlaştığını açıkladı. Soydan, “Gökhan'a kimse kızmasın o buna mecbur kaldı” diye konuştu.

Yeni Şafak’ın haberine göre, Yeni sezon öncesi Fenerbahçe ile henüz sözleşmesini uzatmayan Gökhan Gönül hakkında Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından ve aynı zamanda eski yöneticilerden Selim Soydan'dan çarpıcı bir iddia geldi.

Fenerbahçe'nin eski futbolcu ve yöneticilerinden Selim Soydan, Radyospor'a bağlanarak gündem yaratacak bir iddiada bulundu. Soydan, "Gökhan Gönül, Beşiktaş ile anlaştı. Ona kızamam. Çünkü Beşiktaş'la anlaşmaya mahkum değildi. Çok güvendiğim isimlerden bu bilgiyi aldım. Bu zamana kadar bir görüşme falan ortada yok. Gökhan'a başka çare bırakmadılar. Gökhan Gönül isteyerek Beşiktaş'a gitmiyor" şeklinde konuştu.

Finalde yedek kulübesindeydi

Galatasaray ile oynanan kupa finalinde yedek kulübesinde oturan Gökhan Gönül'ün karşılaşmaya ilk 11'de başlamaması tartışmalara sebep olmuştu. Gönül, hocası Vitor Pereira ile tartışma yaşadığı iddialarını yalanlarken ağır ifadeler kullanmıştı. Daha sonra milli futbolcunun Fenerbahçe dışındaki takımlarla transfer görüşmesi yapması sebebiyle ilk 11'de oynatılmadığı ifade edilmişti.