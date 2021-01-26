Fenerbahçe'de beIN protestosu sürüyor; ilk maçına çıkan Szalai: Konuşsak da yayımlamıyorsunuz

Fenerbahçe ve yayıncı kuruluş arasındaki gerilim, Kayserispor karşılaşmasının ardından devam etti. Sarı lacivertlilerin yeni transferi Attila Szalai, ilk kez sahaya çıktığı karşılaşmadan sonra verdiği maç sonu röportajıyla gündeme oturdu. Szalai, "Konuşsak da yayımlamıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Süper Lig 21. haftasında Kayserispor’u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe’de, yeni transfer Attila Szalai performansıyla göz doldururken maç sonu beIN Sports’a verdiği röportajla olay yarattı.

"Konuşsak da yayımlamıyorsunuz"

Bir süredir Fenerbahçe Kulübü ve beIN Sports arasındaki gerilim devam ederken, maç sonu yayıncı kuruluşa röportaj veren Macar stoper, “Maç hakkında konuşmak istemiyorum, zaten konuşsak da yayınlamıyorsunuz. İyi akşamlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’nin Güney Kıbrıs ekibi Apollon Limasol’dan kadrosuna kattığı 23 yaşındaki Macar savunmacı, sarı lacivertli formayla ilk maçında geçer not aldı. Maç boyunca 93 kez topla buluşan Szalai, 79 isabetli pas yaptı.

Fenerbahçeli oyuncular maç öncesi ve sonrası röportajlara, üzerlerinde “BeFair” (Adil ol) yazılı tişörtlerle çıktıkları için yayıncı kuruluş bu görüntüleri yayınlamama kararı almıştı.

"Söyleyecek bir şey yok"

Ayrıca teknik direktör Erol Bulut da, muhabirin “Hocam maçla ilgili ne söyleyeceksiniz?” sorusuna “Söyleyecek bir şey yok, kazandık mutluyuz” yanıtını verdikten sonra yayını terk etti.

Seremonide protesto

Fenerbahçe, bir süredir sıkıntı yaşadığı yayıncı kuruluşu Kayserispor maçında da protesto etti. Müsabaka öncesi ve sonrası yapılan röportajları yayınlanmayan sarı lacivertliler, sahaya üstlerinde “beFair” yazılı tişörtlerle çıktı.

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