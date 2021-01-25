Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor ile Ülker Stadı'nda karşılaştı. Sarı lacivertli ekip 3 puana 3-0'lık sonuçla ulaşmayı başardı.

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, ligdeki son Demir Grup Sivasspor maçına göre ilk 11'de 1'i zorunlu 4 değişikliğe gitti. Erol Bulut, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada sakatlığı bulunan Marcel Tisserand'ın yanı sıra Sadık Çiftpınar, Filip Novak ve Mert Hakan Yandaş'ı ilk 11'de görevlendirmedi. Genç teknik adam, bu oyuncuların yerine Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner Erkin ve Ozan Tufan'ı sahaya sürdü.

Erol Bulut, Demir Grup Sivasspor karşısında kalede Altay Bayındır'ı oynatırken, savunma dörtlüsü Nazım Sangare, Serdar Aziz, Attila Szalai ve Caner Erkin dörtlüsünden oluştu. Orta sahada Luiz Gustavo-Ozan Tufan ikilisini değerlendiren Bulut, hücum hattında sağda Enner Valencia, ortada Dimitris Pelkas ve solda Mame Thiam'a forma verdi. Fenerbahçe'de tek forvette ise Mbwana Samatta yer aldı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Attila Szalai, sarı-lacivertli formayla ilk resmi maçına çıktı. Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Apollon Limassol'dan 4,5 yıllığına transfer edilen Macar stoper, ilk resmi maçını Hes Kablo Kayserispor'a karşı oynadı.

Kayserispor ise sahaya Doğan Alemdar, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Aziz Behich, Attamah, Campanharo, Lennon, Avramovski, Henrique, Kanga 11'i ile çıktı.

20. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Soldan organize gelişen atakta ceza sahası dışında topla buluşan Pelkas'ın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Thiam'ın uzak direğe plase şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.