Fenerbahçe, Mesut Özil'in alacağı ücreti ve imza töreni tarihini açıkladı

Fenerbahçe, Mesut Özil'in imza töreni tarihini açıkladı. Tören, 27 Ocak Çarşamba günü saat 15:00'te, Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapılacak.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

İngiltere’nin Arsenal Kulübü'nden takımımıza katılan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil’in imza töreni 27 Ocak Çarşamba günü, saat 15:00'te, Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapılacaktır.



İmza törenine basın katılımı daha önce duyurduğumuz şekilde akreditasyon sistemi ile sağlanacaktır.



Akreditasyon hakkını alan basın mensuplarının girişte sarı basın kartlarını ya da kurum kimliklerini ibraz etmeleri zorunludur. Bu ibrazı gerçekleştiremeyenler toplantıya giriş yapamayacaklardır.



Bu konuda basın mensuplarının gösterecekleri anlayış için şimdiden teşekkür ederiz.





Mesut Özil'in alacağı ücret belli oldu

Mesut Özil'in, Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu. Kulüp tarafından Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, Özil için Arsenal'e bonservis ücreti ödenmeyeceği belirtildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Arsenal Kulübü'ne Mesut Özil transferi için bedel ödenmeyeceği ifade edilirken, "Sportif sonuçlarına bağlı olarak azami 1 milyon 750 bin Euro ödeyecektir" denildi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Şirket tarafından futbolcuya 2020-2021 futbol sezonu için herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacak olup; 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında 3 milyon Euro garanti ücret ve toplamda 550 bin euro imza parası ödenecektir" ifadelerine yer verildi.