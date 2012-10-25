Fenerbahçe bugün AEL Limassol'la karşılaşıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi C Grubu üçüncü hafta maçında bugün deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi’nden AEL Limassol ile karşılaşacak. Sarı-Lacivertliler, saat 22.05’teki karşılaşmayı kazanması halinde puanını 7’ye çıkaracak ve liderlik koltuğuna oturma şansını yakalayacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi C Grubu üçüncü hafta maçında bugün deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi’nden AEL Limassol ile karşılaşıyor. Lefkoşa’daki GSP Stadı’nda oynanacak maçı Rumen Alexandru Dan Tudor yönetecek. Karşılaşma Star TV’den canlı yayınlanacak. Avrupa Ligi’ndeki ilk iki sınavında 1 galibiyet, 1 beraberlik alan Sarı-Lacivertliler, AEL Limassol’u devirerek gruptaki iddiasını devam ettirmek için sahaya çıkacak.

'Avantaj yakalamak istiyoruz'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, rakipleriyle arka arkaya iki maç yapacaklarını hatırlatarak, “İki maç sonunda çok daha büyük bir avantaj yakalamak istiyoruz. Limasol ise tekrar iddiasını ortaya koyabilmek için karşımızda olacak. Sporun ve futbolun ayrıştırıcı tarafının değil, birleştirici tarafının sahanın içinde ve dışında olması en büyük temennim’’ diye konuştu.

AEL Limasol’daki teknik direktör değişikliğinin maça nasıl yansıyacağını merak ettiğini dile getiren Kocaman, “Bizim seyrettiğimiz takımın en önemli özelliği takım savunmasının güçlü olması. Marsilya maçında 3-1 gerideyken dahi hemen hemen aynı oynamaya gayret ettiler’’ değerlendirmesini yaptı.

Aykut Kocaman, bir soru üzerine takımın kendi standartlarının altında seyrettiğini, bunun en önemli nedeninin ise düşündükleri ve planladıklarından farklı bir şekilde fazla sayıda oyuncu değişiminin yaşanması olduğunu aktardı. “Bu oyuncuları bir araya getirmek, aynı hedefe gitmelerini sağlamak kolay değil’’ diyen Kocaman, şöyle devam etti: “Bunun üzerine futbol dışı etkenler de eklendi. Esas itibariyle hem ligin ilk yarısında hem de Avrupa’da kopmadan yukarda olduğumuz sürece bu takım ikinci yarıdan itibaren çok başarılı olacaktır. Sakatlıklar, gelen giden oyuncular ve futbol dışı etkenlerin yoğun olduğu bir sezon yaşadık. Bunu olumlu tarafa çevirmek zaman aldı.’’

Kocaman, AEL Limasol maçı kadrosunda olan Gökhan Gönül ve Mehmet Topal’ın oynayacak durumda olduğunu vurguladı.

Egemen: Galip gelmek istiyoruz

Fenerbahçeli futbolculardan Egemen Korkmaz, AEL Limasol ile yapacakları iki maçın gruptaki durumları açısından belirleyici olduğunu söyledi. Egemen, güzel bir futbol oynamak istediklerini kaydederek, “Oynamaya çalışan bir oyun felsefemiz var. Bunu sahaya yansıttığımızda iyi neticeler alıyoruz. Yarın da iyi bir futbolla galip gelen taraf olarak ayrılmak istiyoruz’’ diye konuştu.

Avrupa’da 175. maç

UEFA Avrupa Ligi’nde AEL Limassol takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 175. maçına çıkacak. Avrupa arenasında bugüne dek 174 maça çıkan sarı-lacivertliler, 59 maçta sahadan galibiyetle ayrılırken, 33 beraberlik ve 82 yenilgi aldı.