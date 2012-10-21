Fenerbahçe'den Türk bayrağı açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, sarı lacivertli takımın AEL Limassol ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmaya gelecek Fenerbahçeli taraftarlara, ''KKTC veya Türk bayraklarını stada götürmeyeceğim'' şeklinde beyanname imzalattığı iddialarının doğru olmadığını açıkladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Fenerbahçe’nin Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden AEL Limassol ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın UEFA tarafından ''yüksek riskli maçlar'' kategorisinde yer aldığı belirtildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün, AEL Limassol maçına gelecek sarı lacivertli taraftarlara, ''KKTC veya Türk bayraklarını stada götürmeyeceğim'' şeklinde beyanname imzalattığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada şu ifadelere verildi:

''Mücadeleyi deplasman seyircisi statüsünde izleyecek taraftarlarımızın, UEFA kurallarına uyacağı yönündeki beyannameyi imzalatmakla (yerine getirmekle) yükümlüdür. Kıbrıs'ta yer alan derneklerimiz ise maçın yüksek risk kategorisinde yer alması sebebiyle tamamen kendi inisiyatifleriyle ilgili beyannameyi bazı maddeler eklemek kaydıyla genişleterek taraftarların imzasına sunmuştur. Bu vesileyle, bugün gazetelere yansıyan ve Limassol maçını deplasman seyircisi olarak izleyecek taraftarlarımız için kulübümüzün bayrak yasaklamasına yönelik beyanname imzaladığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. İnancımız ve temennimiz, mücadelenin, fair-play ruhu içinde, spor müsabakası olduğu bilinciyle tamamlanması yönündedir.''