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Spor

Fenerbahçe'de 3 önemli eksik

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi C Grubu üçüncü hafta maçında yarın deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi'nden AEL Limassol ile karşılaşacak

24 Ekim 2012 15:13

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Joseph Yobo, Raul Meireles ve Mehmet Topuz AEL Limassol maçında forma giyemeyecek.
 
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi C Grubu üçüncü hafta maçında yarın deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi'nden AEL Limassol ile karşılaşacak.

Lefkoşa'daki GSP Stadı'nda saat 22.05'te başlayacak maçı, Rumen hakem Alexandru Dan Tudor yönetecek.

Ligde ilk iki maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler, AEL Limassol maçından galibiyetle ayrılarak, gruptaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.


Yobo, Meireles ve Mehmet Topuz İstanbul'da kaldı


Fenerbahçe'nin Limassol maçı için İstanbul'da yaptığı son antrenmanda Mehmet Topal da takımla birlikte çalıştı.

Mehmet Topal'ın yanı sıra sakatlıkları önemli ölçüde geçen Gökhan Gönül de Kıbrıs'a gidecek kadroda yer alacak.

Sakatlıkları süren Yobo, Meireles, Orhan Şam ve Mehmet Topuz ise İstanbul'da bırakıldı.

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