Derbide dört gol var, kazanan yok

Stat: Ülker Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık Fenerbahçe: Berke Özer, Kim Min-jae, Serdar Aziz, Szalai (Dk. 90+2 Nazım Sangare), Novak, Osayi-Samuel (Dk. 90+2 Valencia), Crespo, Zajc (Dk. 65 Mert Hakan Yandaş), Rossi (Dk. 65 İrfan Can Kahveci), Mesut Özil, Berisha (Dk. 71 Serdar Dursun) Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal (Dk. 22 Serdar Saatçı), Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef, Can Bozdoğan (Dk. 46 Oğuzhan Özyakup), Ghezzal (Dk. 90+1 Gökhan Töre), Pjanic, Larin (Dk. 78 Güven Yalçın), Batshuayi Goller: Dk. 14 Mesut Özil (Penaltıdan), Dk. 30 Berisha (Fenerbahçe), Dk. 25 ve Dk. 59 Josef (Beşiktaş) Sarı kartlar: Dk. 43 Can Bozdoğan, Dk. 69 Rıdvan Yılmaz, Dk. 78 Batshuayi, Dk. 88 Oğuzhan Özyakup, Dk. 90+1 Ghezzal (Beşiktaş), Dk. 74 Szalai, Dk. 78 Serdar Aziz (Fenerbahçe)