Derbide dört gol var, kazanan yok

Kadıköy’de haftanın 4 gollü derbisinde gülen çıkmadı. Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe Ülker Stadı’nda seyircisi önünde ağırladığı Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı.

Haftanın sonucu merakla beklenen derbisinde 2 kez öne geçen sarı lacivertliler Beşiktaş’ın gollerine engel olamayınca 1 puana razı oldu ve zirve yarışında yine puan kaybetti.

Lider Trabzonspor’un da puan kaybettiği geçen hafta Gaziantep’ten eli boş dönerek fırsat tepen Fenerbahçe, çıkış arayan Beşiktaş karşısında da 2 puan bıraktı.

Sergen Yalçın ile yollarını ayırdıktan sonra Kayserispor galibiyetiyle moral bulan Beşiktaş ise Kadıköy’den de 1 puan çıkarmayı başardı.

Zirvede Trabzonspor’un haftayı kayıpsız geçmesi ve derbinin berabere tamamlanması şampiyonluk yarışında farkı iyice açtı. 28 puanda kalan Fenerbahçe 14, 25 puanda kalan Beşiktaş ise zirveye 17 puan uzak kaldı.

Fenerbahçe 12. dakikada Fırat Aydınus’un kararı ile penaltı kazandı. Cyle Larin’in, ceza alanı içinde topa elle yaptığı müdahale sonrasında hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi.

14. dakikada Mesut Özil’in golü Fenerbahçe’yi öne geçirdi. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Mesut Özil, yaptığı vuruşla kaleci Ersin Destanoğlu ve topu ayrı köşelere göndererek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı.

25’te Beşiktaş, Josef De Souza’nın golü ile maçta eşitliği yakaladı. Ceza alanında Michy Batshuayi ile yaptığı verkaç sonrasında tekrar topla buluşan Josef De Souza, sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı sert ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Berke Özer’in solundan ağlara gönderdi.

30’da Fenerbahçe, Mergim Berisha’nın golü ile maçta tekrar öne geçti. Domagoj Vida’nın kısa düşen geri pasında araya giren Diego Rossi’nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kalesini terk eden Ersin Destanoğlu’ndan seken topa Mergim Berisha hareketlendi. Pozisyonu iyi takip eden Mergim Berisha’nın altıpas önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti.

59’da bir kez daha sahneye çıkan Josef de Souza, maça yeniden denge getirdi. Rıdvan Yılmaz’ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Josef De Souza’nın, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Berke Özer’in sağından köşede ağlarla buluştu.

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Stat: Ülker Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık Fenerbahçe: Berke Özer, Kim Min-jae, Serdar Aziz, Szalai (Dk. 90+2 Nazım Sangare), Novak, Osayi-Samuel (Dk. 90+2 Valencia), Crespo, Zajc (Dk. 65 Mert Hakan Yandaş), Rossi (Dk. 65 İrfan Can Kahveci), Mesut Özil, Berisha (Dk. 71 Serdar Dursun) Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal (Dk. 22 Serdar Saatçı), Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef, Can Bozdoğan (Dk. 46 Oğuzhan Özyakup), Ghezzal (Dk. 90+1 Gökhan Töre), Pjanic, Larin (Dk. 78 Güven Yalçın), Batshuayi Goller: Dk. 14 Mesut Özil (Penaltıdan), Dk. 30 Berisha (Fenerbahçe), Dk. 25 ve Dk. 59 Josef (Beşiktaş) Sarı kartlar: Dk. 43 Can Bozdoğan, Dk. 69 Rıdvan Yılmaz, Dk. 78 Batshuayi, Dk. 88 Oğuzhan Özyakup, Dk. 90+1 Ghezzal (Beşiktaş), Dk. 74 Szalai, Dk. 78 Serdar Aziz (Fenerbahçe)

Karşılaşmanın önemli anları

3. dakikada Fenerbahçe ceza sahasının sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşta Ghezzal'ın kaleye gönderdiği şutta, top az farkla auta çıktı.

12. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Bir hava topunda Larin'in ceza sahası içinde meşin yuvarlağa eliyle temas etmesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi.

14. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Mesut Özil, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

25. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Fenerbahçe ceza sahası sol çaprazında Batshuayi'nin kontrol etmek istediği top Josef'in önünde kaldı. Siyah-beyazlı futbolcu çaprazdan düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-1.

30. dakikada Fenerbahçe skoru 2-1 yaptı. Vida'nın kendi yarı alanının ortalarının sol tarafından kalecisine oynamak isterken kısa düşen pasını kapan Rossi'nin çaprazdan vuruşunda kalesini terk eden kaleci Ersin Destanoğlu'na çarpan top Berisha'nın önüne düştü. Sarı-lacivertli oyuncu, meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek takımını yeniden öne geçirdi: 2-1.

45. dakikada Batshuayi'nin sol çaprazdan şutunda, kaleci Berke Özer son anda topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.