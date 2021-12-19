Önder Karaveli: Maçı kazanamadık ama oyunu kazandık

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası takımı devralan Önder Karaveli, 2-2 biten Fenerbahçe derbisi sonrası karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 2021'in son derbisi 2-2 biterken, puanlar paylaşıldı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 28 puanla 5. sırada kendine yer bulurken, Beşiktaş ise 25 puanla 9. sırada yer aldı.

Karşılaşmanın ardından konuşan Önder Karaveli, "Buraya kazanmak için gelmiştik. Bütün planlarımızı buna göre yaptık. Kazanırken de seyredenlere iyi futbol izletmek istiyorduk. Oyuncularım, onlardan istediğim, çalıştığımız hemen hemen her şeyi yaptığını düşünüyorum. Bugün maçı kazanamasak da oyunu kazandık" dedi.

Karaveli son olarak, "Böyle bir taraftar grubu ve böyle güçlü bir takımın önünde Beşiktaş ruhuyla oynayan takımıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.