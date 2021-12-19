Rıdvan Dilmen: Guardiola gelse Fener'i şampiyon yapamaz, Trabzonspor şampiyon oldu

Süper Lig'in 17. haftasında oynanan ve 2-2 berabere biten Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından TRT Spor'da maçı yorumlayan Rıdvan Dilmen, "Trabzonspor şampiyon oldu. Guardiola gelse buradan Fener'i şampiyon yapamaz" dedi.

Süper Lig’in 17. haftasında oynanan ve 2-2 biten Fenerbahçe Beşiktaş derbisini TRT Spor’da yorumlayan Rıdvan Dilmen çarpıcı ifadeler kullandı. Şampiyonluk yarışını ve Fenerbahçe’nin durumunu değerlendiren Dilmen, ”Guardiola gelse buradan Fener’i şampiyon yapamaz” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe için şampiyonluk treninin kaçtığını belirten Dilmen, “Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarlarının dışında hiç kimse üzülmedi. Oyuncular mutlu, teknik direktörler mutlu. Pereira zaten mutlu. Fırat Aydınus ve Trabzonspor taraftarı çok mutlu. Şampiyonluk baremi filan yok… Trabzonspor şampiyon oldu… Bu ligin dönme şansı yok. Guardiola gelse buradan Fener’i şampiyon yapamaz. Tren kaçtı. 3 büyükler transfer filan yapmasın. Yapacaksalar da gelecek sezon üzerine plan yapsınlar” sözlerine yer verdi.