FEMEN’den destek: Sıla yalnız değildir!

Ukrayna kökenli kadın örgütü FEMEN’in Twitter’daki Türkiye hesabından yapılan bir paylaşımla Yenikapı’daki mitingle ilgili “Darbeye karşıyım ama Yenikapı’daki şova katılmayacağım” diyen ve hedef haline gelen şarkıcı Sıla’ya destek geldi.

FEMEN’in bir üyesi, göğsüne “Sıla yalnız değildir” yazarak fotoğrafını Twitter’da paylaştı.

“Bedenimiz silahımız”

Kadına yönelik şiddeti protesto etmek amacıyla Türkiye’ye gelen bir grup FEMEN üyeleri 2012’de verdikleri bir söyleşide "Biz bedenimizi bir silah olarak kullanıyoruz. Ve evet bu silahı kendi ellerimize alıp erkeklere karşı kullanmayı hedefliyoruz" demişlerdi.