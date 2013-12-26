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Dünya

FEMEN üyesi, Noel ayininde eylem yaptı

Almanya'daki Köln Katedrali'nde Noel ayini yapıldığı sırada, üstünü çıkararak ayin masasının üzerine çıkan FEMEN aktivisti, Katolik Kilisesi'ni protesto etti

26 Aralık 2013 19:02

FEMEN Aktivisti Josephine Witt, Köln Katedrali'nde Noel ayini yapılırken üstsüz eylem gerçekleştirdi. Witt eylemini, Papa Francisco'dan görevden affını isteyen Köln Başpiskoposu Kardinal Joachim Meisner'in yönettiği en son Noel ayini sırasında yaptı. FEMEN Almanya teşkilâtından 20 yaşındaki Josephine Witt, ayin masasının üzerine çıkarak üstündekileri çıkardı. Göğsünde İngilizce "I am God (Tanrı benim)" yazılı aktivist, slogan atarak Katolik Kilisesi'ni protesto etti.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Köln Başpiskoposluğu'ndan Dominikus Schwaderlapp, eylemi kınadı. Schwaderlapp, "Kardinal Joachim Meisner'in Noel ayini sırasında düzenlenen eylemi büyütmemeye karar verdiklerini" söyledi.

Köln polisi sözcüsü, "dini ayinin huzurunu bozduğu" gerekçesiyle Witt hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. FEMEN aktivistinin ise katedralin güvenlik görevlilerinden "adam yaralama" suçlamasıyla şikayetçi olduğunu belirtti.


Protestonun gerekçesi


Alman medyasına yansıyan bilgilere göre, FEMEN aktivisti Witt eylemiyle "Katolik Kilisesi'nin güç tekelini protesto" etmek istedi. Alman basın ajansı DPA'ya konuşan Josephine Witt, "Tek kişilik bir eylemdi. Birçok kadının katılımından daha uygundu" dedi. Witt'in ayine üzerinde bir baş örtüsü ve deri montla geldiği ve en ön sıraya oturduğu kaydedildi.

Ukrayna merkezli FEMEN, dünyanın çeşitli kentlerinde düzenlediği eylemlerle sık sık gündeme geliyor. FEMEN aktivistleri, eylemlerini üstsüz yapmalarıyla tanınıyor. Aktivistler, göğüslerine konuyla ilgili çeşitli sloganlar yazıyor.

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