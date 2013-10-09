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Dünya

Femen bu kez kürtaj yasasına karşı İspanya meclisinde soyundu

Göğüslerinde kürtajı savunan ifadelerin yazılı olduğu 3 aktiviste meclis çalışanları hemen müdahale etti

09 Ekim 2013 17:08

İspanya'da hükümetin kürtaj yasasını değiştirme hazırlıklarını protesto eden kadın örgütü Femen, meclis genel salonunda çıplak eylem yaptı.
 
İspanyol meclisindeki oturumda Adalet Bakanı Alberto Ruiz Gallardon'un söz alacağı sırada, salondaki misafir bölümünde bulunan 3 Femen kadın aktivist kıyafetlerini çıkararak eylem yaptı.

Göğüslerinde kürtajı savunan ifadelerin yazılı olduğu 3 aktiviste meclis çalışanları hemen müdahale etti.

"Kürtaj kutsaldır" sloganları atan Femen üyeleri gözaltına alındı. Eylemcilerin mahkemeye sevk edilerek ifadelerine başvurulacağı belirtildi.

İspanyol meclisindeki komunist görüşlü Birleşik Sol Partisi'nin (IU) milletvekilleri ise, Femen'in yaptığı protestoyu alkışlarla destekledi.

Femen'in meclisteki eylemi sonrası açıklama yapan Adalet Bakanı Gallardon, "milletin egemenliğine saygısızlık" sözleriyle tepki gösterdi.

Meclis Başkanı Jesus Posada da ''Başta meclisin imajı olmak üzere hiçbir şeye yardımcı olmayan bir hareket'' diyerek Femen'in eylemini eleştirdi.

İspanya'da Sosyalist Zapatero hükümeti döneminde çıkartılan kürtaj yasası, kadınlarda kürtaj hakkını genişletip, hamileliğin 14. haftasına kadar uzatılmasına olanak sağlamıştı.

Söz konusu yasayla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne itiraz başvurusu yapan iktidardaki Halk Partisi, kürtajla ilgili geçmişte uygulanan kısıtlamaları geri getirmek istiyor.

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